Microsoft ajoutera xCloud au Xbox Game Pass Ultimate le 15 septembre

Il y a quelques semaines, Microsoft a révélé que le projet xCloud commencerait officiellement à être déployé en septembre. Elle a confirmé le prix et d’autres détails, mais nous n’avions pas de date concrète jusqu’à aujourd’hui. La société a annoncé aujourd’hui que le projet xCloud sera simplement intitulé « jeu sur le cloud » dans le cadre du Xbox Game Pass. Il sera lancé le 15 septembre pour les joueurs de 22 pays et leur donnera accès à plus de 100 jeux dès le départ.

Microsoft offrira le service de jeu en ligne dans le cadre de votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate existant. Il n’y a pas de frais si vous souhaitez streamer le jeu depuis le cloud. Un seul abonnement Xbox Game Pass Ultimate à 15 euros par mois vous donnera accès à plus de 100 jeux, au jeu sur le cloud et au Xbox Live en un seul forfait.

Vous pouvez vous inscrire au Xbox Game Pass Ultimate dès aujourd’hui pour 1 euro le premier mois, puis 14,99 euros par mois par la suite, indique l’article officiel du blog.

La prochaine question importante est la suivante : qui pourra profiter des jeux en ligne le mois prochain ? Les jeux sur le cloud seront disponibles dans 22 pays dès leur lancement et, bonne nouvelle, la France est bien dans la liste.

Appareils prenant en charge le Xbox Cloud Gaming

La société propose actuellement des jeux sur le cloud uniquement sur les smartphones et tablettes Android, fonctionnant sous Android 6.0 et ultérieure. Il vous suffit de télécharger l’application Xbox Game Streaming (gratuite) depuis le Play Store pour commencer à diffuser des jeux depuis votre forfait de données ou le Wi-Fi en toute simplicité. L’application nécessite que vous vous connectiez avec votre compte Microsoft.

Cependant, l’application mentionnée ci-dessus est une application preview et disparaîtra le 11 septembre. La société intégrera ses fonctionnalités dans le Xbox Game Pass officiel et lancera une mise à jour le 15 septembre. Cette application peut être téléchargée sur le Google Play Store ou le Galaxy Store, comme indiqué sur le blog.

Le plus grand avantage de posséder une Xbox et d’avoir accès au streaming dans le cloud est que les joueurs peuvent jouer à leurs jeux préférés à tout moment et en tout lieu. Ils ont juste besoin d’une bonne connexion de données pour reprendre leurs campagnes Forza Horizon 4 ou Gears 5 là où ils les ont laissées, sur leur smartphone ou tablette Android. Malheureusement, le Xbox Cloud Gaming n’est pas disponible pour les utilisateurs d’iOS au moment du lancement. Microsoft teste le service sur les appareils iOS, mais il a été limité en raison des politiques de l’App Store d’Apple.

Liste des jeux disponibles pour le Xbox Cloud Gaming

Comme vous l’avez peut-être déjà lu, Microsoft mettra à disposition plus de 100 jeux en streaming sur le cloud lors du lancement. La société a toutefois confirmé une liste de 36 titres qui seront certainement disponibles le mois prochain. Voici une liste de 36 titres :

Ark: Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campaign)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5 : Guardians

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Killer Instinct Definitive Edition

Max: The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore: Definitive Edition

Ryse: Son of Rome

Sea of Thieves: Anniversary Edition

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

Quels sont les contrôleurs pris en charge ?

Le blog ajoute que Microsoft s’est associée avec des sociétés comme Razer, Nacon PowerA et 8BitDo pour créer des accessoires spécialement conçus pour les jeux sur le cloud. Vous en connaissez peut-être déjà quelques-uns, dont la Razer Kishi et le contrôleur Bluetooth MOGA XP5-X Plus.

En outre, vous pouvez également profiter des jeux sur le cloud avec vos manettes sans fil Bluetooth Xbox One et PlayStation DualShock 4. Alors oui, si vous avez attendu pour essayer le jeu sur le cloud, vous pourrez officiellement le faire dans une quarantaine de jours.