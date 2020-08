Samsung lance ses tablettes Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ à partir de 719 euros

Lors de l’événement Galaxy Unpacked, Samsung a enfin lancé les nouvelles Galaxy Tab S7 et S7+, deux tablettes attendues pour concurrencer l’iPad Pro. Ces tablettes ont été lancées en même temps que les nouvelles gammes Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 et Galaxy Buds Live. Comme prévu, Samsung y met du matériel puissant et vise à la fois des cas d’utilisation de la consommation de médias et de la productivité.

La Galaxy Tab S7 et la S7+ ont toutes deux un design analogue, hormis leur taille bien sûr. Les tablettes ont une façade quasiment analogue à celle de l’iPad Pro, et une esthétique globale analogue. À l’avant, la Galaxy Tab S7 est dotée d’un écran de 11 pouces, tandis que la Tab S7+ a un écran de 12,4 pouces.

Ces deux tablettes ont un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais il y a quelques différences. Alors que la Tab S7+ utilise un panneau OLED, la Tab S7 standard est dotée d’un panneau LCD. Par conséquent, le capteur d’empreintes digitales de la Galaxy Tab S7 est sur le côté, tandis que la Tab S7+ a un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Sous le capot, on trouve un processeur Snapdragon 865+ couplé à 6 ou 8 Go de RAM, et jusqu’à 256 Go de stockage. Une fente pour carte micro SD est également disponible pour augmenter la capacité de stockage si nécessaire. Il y a également une carte 5G à bord, si vous choisissez d’utiliser la version cellulaire des tablettes. En ce qui concerne les caméras, les tablettes sont équipées d’une double caméra arrière de 13 et 5 mégapixels, et d’une caméra de 8 mégapixels en façade.

Avec toute cette puissance, vous aurez besoin de grosses batteries, et la Galaxy Tab S7 semble être bien préparée pour cela. La petite Tab S7 est livrée avec une batterie d’une capacité de 8 000 mAh, tandis que la Galaxy Tab S7+ est livrée avec une batterie de 10 090 mAh. Les deux tablettes supportent la charge rapide de 45W par le port USB-C.

Les tablettes fonctionnent sous Android 10 avec la propre surcouche de Samsung, et elles sont également compatibles avec la plateforme Samsung DeX, au cas où vous voudriez les utiliser comme des ordinateurs portables plutôt que comme des tablettes.

Des ordinateurs portables…

Pour les accessoires, le S Pen est standard et se connecte à la tablette en Bluetooth. Vous bénéficierez du même type d’aide à l’écriture et à la productivité qu’avec le stylet du nouveau Galaxy Note 20. En ce qui concerne l’utilisation des nouvelles Galaxy Tab S7 et S7+ comme ordinateurs portables, vous pouvez vous procurer des claviers. En effet, Samsung proposera également un Book Cover, et un Book Cover Keyboard, pour ceux qui veulent vraiment une alternative à leur ordinateur portable : les Galaxy Tab S7 et S7+ passeront automatiquement en mode bureau lorsque l’accessoire clavier sera branché. Bien entendu, vous pourrez utiliser votre clavier et votre souris Bluetooth ou USB-C si vous le préférez, ou même brancher un écran externe pour y disposer de plus de place.

Les tablettes sont vendues au prix de 719 euros pour la Galaxy Tab S7 de base, et de 949 euros pour la Tab S7+ de base. Il faudra ajouter 100 € à la facture pour s’offrir les modèles compatibles 4G. Vous pourrez les obtenir en trois couleurs : Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze. Les Samsung Galaxy Tab S7 et Tab S7+ seront commercialisées à partir du 21 août.