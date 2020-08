Samsung et Microsoft permettent d’utiliser les applications du Galaxy Note 20 sur votre PC Windows 10

Lors de l’événement Samsung Galaxy Unpacked 2020, Samsung et Microsoft ont annoncé une amélioration de l’intégration de l’application Android dans Windows 10. Cette fonctionnalité va de pair avec l’application « Votre téléphone » de Microsoft et les nouveaux smartphones de la gamme Galaxy Note 20, visant à rapprocher encore plus les smartphones Android et les PC Windows.

Comme présenté dans une démo pendant l’événement, la fonctionnalité améliorée fait partie de la capacité « Link to Windows » dans les smartphones Samsung, précédemment annoncée en 2019. Grâce à celle-ci, en plus de l’actuelle possibilité d’accéder aux notifications, messages, photos et appels, les propriétaires d’un smartphone Galaxy Note 20 ou Note 20 Ultra pourront bientôt profiter d’une nouvelle fonction « Your Phone Apps » dans Windows 10. Grâce à une connexion Wi-Fi partagée, il sera possible d’accéder aux applications Android installées sur les smartphones Galaxy Note 20, directement sur un PC Windows 10.

Depuis « Votre téléphone » sous Windows 10, les propriétaires de smartphones Galaxy Note 20 pourront accéder à une section « Apps », qui est une liste des applications Android installées sur le smartphone. Ils peuvent ensuite ouvrir plusieurs applications simultanément, directement depuis Windows. Contrairement à la capacité actuelle du mirroring qui reflète l’écran du smartphone Android, les propriétaires de smartphones Samsung compatibles pourront profiter des applications en mode fenêtré.

« L’application Your Phone est sur le point d’être encore améliorée. La nouvelle fonction “Apps” vous permet d’accéder à vos applications Android sur votre Galaxy Note 20 directement depuis votre PC. Vous pourrez désormais combiner les avantages d’une application mobile sur votre Galaxy Note 20 avec l’écran, le clavier et la souris de votre PC », a déclaré Microsoft.

La fonction est maintenant disponible pour être testée dans l’application « Votre téléphone » sous Windows 10 (Insider) lorsqu’elle est couplée avec des appareils Samsung Android compatibles. Cela inclut évidemment le nouveau Galaxy Note 20, ainsi que les anciens smartphones Samsung comme le Galaxy Note 9 et Note 10, et le Galaxy S20. Microsoft travaille toujours au perfectionnement des applications de « Votre téléphone », et il est dit que la possibilité d’exécuter plusieurs applications Android n’est pas disponible pour le moment. Elle sera disponible plus tard dans l’année.

Encore quelques limitations

Cependant, Microsoft a démontré la capacité d’ouvrir WhatsApp en même temps qu’Instagram et Uber Eats. La société a également déclaré que les applications Android peuvent même être épinglées sur la barre des tâches et le menu de démarrage de Windows 10, pour un accès plus facile.



D’autres intégrations entre les derniers appareils de Samsung et les produits de Microsoft comprennent la possibilité d’utiliser la nouvelle Galaxy Tab S7 comme deuxième écran pour les ordinateurs portables Windows 10. Une nouvelle intégration est également prévue, dans laquelle les notes de Samsung Notes et les rappels des applications Android Samsung Reminders se synchroniseront avec les services de Microsoft et les expériences des PC. Cela inclut Teams, To Do, OneNote et Outlook. Selon Samsung, cela supprime le besoin d’envoyer des e-mails ou de transférer des données par USB.

Samsung et Microsoft ont également annoncé l’arrivée d’une version spéciale de l’application Xbox Game Pass sur le Galaxy Store de Samsung, qui permet aux joueurs de faire des achats dans l’application.