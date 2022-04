Samsung serait en train de construire une puce qui suit les mouvements du corps pour Google

L’acquisition de Fitbit a clairement montré que Google n’est pas encore prêt à renoncer aux wearables. Et si l’on en croit un nouveau rapport, le géant de la recherche travaille activement à redémarrer ces ambitions.

Selon une publication sud-coréenne, ETNews, Samsung développe une nouvelle puce pour Google qui alimentera un capteur conçu pour suivre les mouvements du corps. Samsung serait à la fois concepteur et producteur de ce matériel — ce qui est étrange puisque Google a réuni une grande équipe au fil des ans pour développer de telles puces en interne. Pour ses smartphones Pixel, Google propose déjà ses propres puces spécialisées, comme le Pixel Visual Core, qui est responsable du fonctionnement du mode HDR de l’application photo.

La rumeur va dans le sens des récents efforts de Google et cette nouvelle puce pourrait éventuellement être utilisée dans les futurs appareils de suivi de la condition physique ou les montres connectées de la société. Mais comme la commande vient d’être passée, il est probable que cette puce ne sera pas commercialisée de sitôt.

De plus, ETNews ajoute que Samsung a obtenu de Google des commandes pour plus d’une puce. Bien que les détails des autres contrats restent pour l’instant flous, cela corrobore un rapport antérieur d’Axios qui affirmait que Google développait sa prochaine génération de smartphones et de processeurs Chromebook en collaboration avec Samsung. Ce processeur ARM serait doté de 8 cœurs et d’optimisations pour la technologie d’apprentissage machine de Google, dont la plupart seront réservés à l’amélioration des performances et des capacités d’activation permanente de Google Assistant.

Étant donné le succès de Samsung avec sa propre gamme de wearables Galaxy et le manque d’expérience de Google dans le domaine du suivi d’activité, ce dernier pourrait simplement chercher à obtenir plus d’expertise pour concevoir ces puces dédiées. Il est à noter que Fitbit ne fabrique pas non plus de processeurs en interne pour ses montres connectées et ses trackers.

Peu d’aide de la part de Fitbit

Il est peu probable que Google introduise des wearables cette année. La société a déjà confirmé qu’elle lancera deux autres smartphones dans le courant de l’année : une variante 5G du Pixel 4a, récemment lancé, et son prochain smartphone phare, le Pixel 5.

L’acquisition de Fitbit par Google elle-même a fait l’objet d’un examen minutieux en Europe, le service de surveillance local ayant lancé une enquête approfondie sur la manière dont la fusion affectera la concurrence et les données personnelles des utilisateurs.