Google Play Music va fermer ses portes d’ici la fin de l’année 2020

Google propose actuellement deux services de streaming musical, mais cela va bientôt changer. La société a confirmé sur le blog officiel de YouTube que Google Play Music fermera ses portes d’ici la fin de l’année 2020. À la place, Google va se concentrer sur YouTube Music.

C’est une décision qui a du sens pour Google. Il n’est pas nécessaire d’exploiter deux services de streaming différents. YouTube Music est fourni avec YouTube Premium, ce qui en fait le service le plus logique à maintenir en vie.

Quand Google Play Music va-t-il cesser ses activités ?

Google supprime progressivement Play Music dans différentes parties du monde. Tout d’abord, à partir du mois de septembre, Google laissera le service en place en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Le reste du monde n’aura plus accès à Play Music pendant longtemps, car Google le supprimera en octobre dans tous les autres pays. Cela signifie que toutes les fonctionnalités de streaming disparaîtront, et que Google Play Music ne fonctionnera plus.

Heureusement, les bibliothèques musicales resteront en place jusqu’en décembre. Cela donne aux utilisateurs un délai supplémentaire pour transférer leur collection de Google Play Music à YouTube Music. Cela signifie que les listes de lecture, les téléchargements, les achats, les j’aime et autres fonctionnalités seront encore disponibles jusqu’à la fin de l’année 2020. Après cela, Google supprimera tout. Les utilisateurs qui veulent rester fidèles à Google pour la diffusion de musique ne doivent pas tergiverser trop longtemps.

Dans le cadre de ce cloisonnement, à partir du mois d’août, les utilisateurs ne pourront plus acheter et précommander de la musique ni télécharger de la musique sur Play Music par Music Manager.

Comment transférer de la musique de Play Music vers YouTube Music

Le retrait progressif d’un produit aussi apprécié que Google Play Music n’est pas facile, mais il semble que Google rende le processus aussi indolore que possible. L’entreprise dispose d’outils qui facilitent le changement, car elle espère évidemment maintenir les utilisateurs dans l’écosystème Google.

Si vous êtes un utilisateur de Google Play Music et que vous souhaitez changer de système, voici comment passer de Google Play Music à YouTube Music.