Microsoft redessine le Xbox Store pour faciliter son utilisation

Microsoft a travaillé dur pour apaiser les utilisateurs de Xbox au cours des derniers mois, de l’amélioration du Game Pass à la sortie de la prochaine Xbox Series X. La société a maintenant dévoilé un Xbox Store au nouveau look, « conçu pour être plus rapide, plus sûr et plus facile à utiliser que jamais ».

Microsoft a annoncé la nouvelle expérience du Xbox Store dans une publication sur Xbox Wire. La société y détaille tous les nouveaux changements à venir sur le Xbox Store et les avantages qu’ils vous apporteront.

Tout d’abord, Microsoft déclare que le Xbox Store se chargera plus rapidement en général. Lorsque vous lancerez le Store, il ne vous faudra que deux secondes pour être prêt à naviguer. La page du Store de chaque jeu se charge également plus rapidement, de sorte que vous n’avez pas besoin d’attendre pour voir les captures d’écran et les bandes-annonces.

Le nouveau Microsoft Store sur Xbox sera également plus facile à utiliser. Il a été restructuré pour faciliter l’accès à la section que vous souhaitez à l’aide du contrôleur de la Xbox. Le volet de navigation latéral est analogue à l’application Xbox pour PC. En outre, Microsoft a réorganisé la fonction de liste de souhaits afin qu’il soit plus facile d’ajouter des jeux et de vérifier quand ils sont en vente. La mise à jour facilitera également l’ajout de jeux à votre panier, ainsi que la gestion de ce que vous avez déjà ajouté à votre panier. Le nouveau Xbox Store vous permet également de visualiser, d’acheter et d’établir une liste de souhaits pour les jeux des précédentes consoles Xbox, jusqu’à l’original.

Lorsque la mise à jour sera terminée, vous devrez vous connecter pour utiliser la boutique. En effet, votre Xbox adaptera désormais les recommandations à vos achats et jeux passés. Ce système protège également les enfants contre la consultation de jeux n’appartenant pas à leur tranche d’âge.

Quand allons-nous disposer du nouveau Xbox Store ?

Pour l’instant, Microsoft ne propose cette mise à jour qu’aux membres du programme Xbox Insider. Ainsi, si vous faites partie dudit programme Insider, vous recevrez la mise à jour le 5 août 2020. Si vous n’en faites pas partie, vous pouvez vous inscrire en visitant le site web Xbox Insider. N’oubliez pas que les canaux Insider sont destinés à être testés, alors assurez-vous de signaler tout bug que vous trouvez.

Avec cette nouvelle mise à jour du Microsoft Store sur Xbox, la prévisualisation et l’achat de jeux devraient être plus faciles que jamais. Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour le grand public, les premiers retours des Insiders sont très attendus.