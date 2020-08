Apple remplace Phil Schiller par un nouveau responsable du marketing

Le siège d’Apple est en pleine mutation, le rôle de Phil Schiller en tant que responsable du marketing étant repris par Greg Joswiak. Phil Schiller sera nommé « Apple Fellow » et restera responsable de l’App Store et des événements Apple, a confirmé aujourd’hui la société Cupertino.

Il sera directement sous la direction de Tim Cook, le PDG d’Apple, qui a mentionné dans une déclaration qu’il s’attendait à ce que Phil Schiller « fournisse l’incroyable partenariat de pensée et les conseils qui ont défini ses décennies chez Apple ». Schiller a rejoint Apple en 1987.

Pour Greg « Joz » Joswiak, c’est une augmentation significative des responsabilités. Après avoir été vice-président du marketing produit mondial d’Apple ces quatre dernières années, il est maintenant vice-président senior du marketing mondial. C’est un rôle aux attributions très étendues.

« Cette organisation est responsable de la gestion et du marketing des produits Apple, des relations avec les développeurs, des études de marché, de la gestion commerciale, ainsi que de l’éducation, de l’entreprise et du marketing international », explique Apple.

En effet, on pourrait très bien dire que le vernis marketing d’Apple est tout aussi important que les produits que la société crée. Si l’entreprise a bâti son activité sur des expériences logicielles raffinées, un matériel soigneusement étudié et une intégration — et un contrôle — étroits de l’expérience utilisateur, la façon dont elle raconte cette histoire est tout aussi essentielle. Il a été de la responsabilité de Schiller d’aider à façonner les dialogues de choses comme la transition des processeurs x86 d’Intel vers les propres puces d’Apple lors de la WWDC 2020, par exemple.

Encore chez Apple

« J’ai commencé chez Apple à 27 ans, cette année j’ai eu 60 ans et il est temps de planifier des changements dans ma vie », a indiqué Schiller dans sa déclaration. « Je continuerai à travailler ici aussi longtemps qu’ils voudront, mais je veux aussi consacrer du temps dans les années à venir à ma famille, à mes amis et à quelques projets personnels qui me tiennent à cœur ». Plutôt qu’un rôle en arrière-plan, Schiller était très visible en tant que vice-président du marketing mondial. Sa présence fréquente sur scène lors des présentations et des discours d’Apple est probablement l’un des aspects les plus importants de son rôle pour l’avenir.

Il y a eu pas mal de changements chez Apple ces dernières années, notamment le départ du responsable du design Jony Ive à la fin de l’année 2019. Même dans ce cas, c’est une relation dont il est clairement difficile de s’extraire complètement. Ive est peut-être parti pour créer sa propre entreprise de design, mais la porte a été laissée ouverte pour que le créatif puisse collaborer avec Apple sur les « projets exclusifs » à venir.