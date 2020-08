OPPO Watch, la nouvelle reine des montres connectées Wear OS

OPPO a annoncé des plans pour un lancement à l’international de sa première smartwatch, la OPPO Watch. La montre connectée a été lancée en Chine au début de l’année avec une version personnalisée d’Android. Mais, la société chinoise commercialise le modèle mondial de la OPPO Watch avec le système d’exploitation Wear OS de Google à bord — ce qui signifie, bien sûr, qu’elle fonctionnera aussi bien avec l’iPhone qu’avec les appareils Android.

La société décrit la OPPO Watch comme la première montre connectée au monde avec un écran à double courbure 3D de 1,91 pouce, ce qui signifie que le panneau AMOLED se courbe sur deux bords comme sur la plupart des smartphones de la société.

Cela promet des spécifications de qualité que certains écrans d’ordinateurs portables ont du mal à atteindre. 100 % de couverture de la gamme de couleurs DCI-P3, 500 nits de luminosité et une résolution de 326 ppp. Il ne s’agit peut-être que d’un écran d’une résolution de 402 x 476 pixels destiné à votre poignet, mais OPPO a fait en sorte que ce soit un écran que vous ayez envie de regarder. Quant à la OPPO Watch de 41 mm, elle a un écran plus petit de 1,6 pouce avec une résolution de 320 x 360 pixels (301 ppp), et n’a pas les courbes 3D.

Elle est disponible dans les tailles de 46 mm et 41 mm avec une connectivité LTE en option dans le modèle le plus grand. La batterie d’une capacité de 430 mAh (300 mAh pour le modèle de 41 mm) se charge en 75 minutes et se remplit à moitié en 15 minutes. Selon OPPO, sa batterie devrait durer jusqu’à 36 heures sur la montre WiFi uniquement ou 30 heures sur la version LTE, ou 21 jours en mode « économie d’énergie ».

À l’intérieur, il y a le processeur Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm. Les capteurs comprennent le GPS et le GLONASS, et il y a une surveillance permanente du rythme cardiaque et du sommeil.

Pas encore disponible en France

Le cadre des deux tailles est fabriqué en alliage d’aluminium de la série 6000, tandis que la montre de 41 mm a une coque arrière en plastique et est résistante à l’eau (30 m). Elle est disponible en noir, or rose et argent, avec un fond en plastique et un bracelet en caoutchouc.

OPPO affirme que la Watch est lancée dès aujourd’hui sur certains marchés, mais elle n’a pas donné de détails sur le lieu et le moment exacts de son lancement. Pour le moment nous ne connaissons pas encore la date et le prix de lancement en France.