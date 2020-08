Les données montrent que l’adoption de Windows s’est améliorée le mois dernier, Linux décline

Bien que beaucoup pensent encore que Windows est le seul système d’exploitation de bureau qui vaille la peine d’être utilisé, l’adoption de Linux s’est considérablement améliorée au cours des derniers mois. Et Linux s’est tellement développé qu’il est finalement devenu le concurrent de Windows que Microsoft n’a jamais voulu, ce qui était impossible à voir se produire il y a quelques années.

Entre-temps, l’ascension de Linux sur le marché des ordinateurs de bureau a quelque peu ralenti, car les données de juillet 2020 fournies par NetMarketShare montrent que le monde de l’open source a en fait un peu décliné le mois dernier.

Plus précisément, Linux est passé d’une part de marché de 3,61 % en juin à 3,57 % un mois plus tard. Ce n’est pas la fin du monde, cela ne fait aucun doute, et le léger déclin est quelque chose qui peut être totalement effacé par une plus forte croissance en août.

Si c’est quelque chose qui peut arriver, cela reste à voir, mais pour le moment, il est encore très clair que beaucoup de gens continuent à considérer Linux comme une alternative valable à Windows, et cela ne peut être qu’une bonne chose à long terme.

En ce qui concerne Windows lui-même, les données relatives à la part de marché montrent qu’elle est en fait passée de 86,69 % en juin à 87,03 % le mois dernier. Cette croissance est principalement le résultat de Windows 10, la dernière version du système d’exploitation de Microsoft qui est maintenant le choix recommandé pour tout le monde.

Une petite augmentation pour Windows

À l’heure actuelle, Microsoft ne prend en charge que Windows 8.1 et Windows 10, mais ce dernier est évidemment la version préférée tant de l’entreprise que de ses utilisateurs. Windows 7, qui continue à fonctionner sur plus de 20 % des appareils Windows disponibles, ne reçoit plus de mises à jour depuis janvier de cette année.

Cependant, la part de marché de Windows 7 a stagné le mois dernier, à un moment où tout le monde devrait se contenter de le mettre à jour, car l’exécution de logiciels non pris en charge entraîne un risque accru d’exploits basés sur les vulnérabilités trouvées dans le système d’exploitation.