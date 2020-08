Google tease le lancement du très attendu Pixel 4a le 3 août

Le futur smartphone abordable de Google, le Pixel 4a, devrait être mis en vente dans quelques jours. La société a publié un teaser sur sa boutique en ligne, qui ressemble à une page Web destinée à servir de support pour le lancement du futur smartphone de Google. En y regardant de plus près, on se rend compte qu’il s’agit en fait d’un puzzle mentionnant que « The Google Just What You’ve Been Waiting For Phone » sera révélé le 3 août.

Pour déverrouiller le message, vous devez appuyer sur les différentes cases. Les espaces vides changent de couleur à chaque clic ou pression. Si vous changez les couleurs pour la combinaison suivante, elles se transformeront en mots : Bleu, Rouge, Jaune, Bleu, Vert, Rouge. Ils se transformeront en mots « Juste ce que vous attendiez », créant ainsi la phrase « Google, le smartphone que vous attendiez ».

Google a également mis à jour certaines de ses images sur les réseaux sociaux (comme l’en-tête du compte Twitter Made by Google) avec un petit cercle découpé, qui semble être une référence évidente à l’écran poinçonné du Pixel 4a.

Vous remarquerez quelques références à la photographie dans tout ce texte « lorem ipsum » sur la page du Google Store, comme « lowlightena », « bokehus », et « megapixelum ». La caméra est toujours un point fort des smartphones Google, et le Pixel 4a devrait offrir une qualité aussi bonne que le Pixel 4 à un prix plus bas. Ce prix magique serait de 349 dollars, ce qui serait inférieur au prix de l’iPhone SE d’Apple.

L’attente pour le successeur du très apprécié Pixel 3a de l’année dernière a été plus longue que prévu. En mai, Google a annulé sa conférence I/O, qui devait marquer l’annonce du Pixel 4a, en raison de la pandémie liée au COVID-19.

Une attente très longue

Mais au début de ce mois, l’appareil est apparu sur le site Web de Google après que la société ait affiché par erreur une image dans sa boutique. C’était le premier véritable indice que le Pixel 4a existait vraiment, et qu’il allait bientôt arriver sur les marchés — et maintenant, Google a confirmé qu’il est à moins d’une semaine.

Selon les précédentes fuites, le smartphone abordable de Google aura un écran OLED de 5,8 pouces et sera alimenté par le processeur Snapdragon 730G de Qualcomm. Les autres spécifications attendues sont 6 Go de RAM, 64 Go de stockage interne et une caméra de 12 mégapixels à l’arrière qui devrait produire des résultats très analogues au Pixel 4, le produit phare de la société américaine.