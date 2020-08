Le responsable Xbox tease un événement Xbox Series X au mois d’août

Tout au long de l’année 2020, Microsoft a organisé divers événements numériques centrés sur la Xbox Series X. En mai, par exemple, nous avons vu une vitrine de jeux tiers arriver sur la nouvelle console, tandis qu’un événement la semaine dernière nous a montré un certain nombre de jeux sur lesquels les développeurs des Xbox Game Studios travaillent. Aujourd’hui, le responsable de la division Xbox, Phil Spencer, semble avoir confirmé qu’un événement se déroulera en août, et qu’il pourrait être de grande envergure.

Phil Spencer a mentionné l’événement August Xbox Series X dans une nouvelle interview avec iJustine sur son podcast Same Brain. L’interview couvre un large éventail de sujets, de la vitrine de jeux de première partie de Microsoft et Halo à Game Pass en passant par l’accessibilité. Mais comme la conversation s’est portée sur la rétrocompatibilité, Spencer a mentionné que la prochaine diffusion d’informations aura lieu en août.

« Je suis encouragée de pouvoir en parler davantage — cela devrait être en août. Je pense qu’en août, nous aurons plus à dire à ce sujet », a déclaré Spencer. Bien sûr, il pourrait simplement préparer le terrain pour que Microsoft révèle davantage d’informations sur la rétrocompatibilité de la Xbox Series X, mais il est important de garder à l’esprit que Microsoft a indiqué que ces événements Xbox 20/20 se dérouleraient chaque mois jusqu’au lancement de la console pendant les fêtes de fin d’année.

Donc, en supposant que Spencer vienne de confirmer un événement pour le mois d’août, cela pourrait être un événement important.

L’annonce d’une seconde console ?

Des rumeurs ont déjà circulé selon lesquelles Microsoft dévoilerait une deuxième console — dont le nom de code est Lockhart, mais qui pourrait être connue sous le nom de Xbox Series S — lors d’un événement en août. Le plan initial était de révéler la deuxième console lors d’un événement en juin, mais la pandémie liée au COVID-19 a changé ces plans.

Jusqu’à la révélation officielle de la Xbox Series X, des rumeurs prétendaient que Microsoft travaillait sur plusieurs consoles de nouvelle génération, dont les noms de code étaient Anaconda et Lockhart. Anaconda s’est avéré être la Xbox Series X, et bien que les mentions de Lockhart aient lentement disparu après la révélation de la Xbox Series X, nous avons entendu le nom apparaître plusieurs fois au cours des derniers mois. Nous verrons ce qui se passera à partir de là, mais maintenant que le décor est planté pour une sorte de révélation du mois d’août, vous pouvez parier que nous allons surveiller Microsoft pour en savoir plus.