Voici à quoi ressemblera le futur Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

L’événement virtuel Galaxy Unpacked de Samsung est tout proche. Le 5 août, la société a confirmé qu’elle allait lever le voile sur cinq nouveaux appareils. Nous avons déjà une bonne idée de ce que sont ces appareils et nous avons pu en examiner un de plus près : le Galaxy Z Fold 2. Il succède au smartphone pliable original de Samsung, mais adopte la nouvelle marque de la série Z comme le Galaxy Z Flip.

Le Galaxy Z Fold 2 5G, comme il sera nommé, a fait l’objet d’une première fuite au début du mois, mais le rendu était super flou. On pouvait distinguer les changements globaux, mais aujourd’hui, nous avons un aperçu clair du plan de Samsung pour attirer plus d’utilisateurs vers son smartphone pliable. Grâce à Ishan Agarwal et aux gens de MySmartPrice, nous allons pouvoir explorer le nouveau Galaxy Z Fold 2 sous tous les angles.

La première génération de Galaxy Fold a l’air bien. Il est différent de tous les autres smartphones sur le marché et les choses ne peuvent que s’améliorer avec le Galaxy Z Fold 2. Samsung a décidé de répondre à l’une des plus grandes plaintes avec cette mise à niveau. L’écran en façade est maintenant plus grand et presque sans bords, au lieu d’être bizarrement placé au centre.

Il devrait s’agir d’un écran AMOLED de 6,23 pouces avec une résolution de 2 267 x 819 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz — par rapport à l’écran de 4,6 pouces de son prédécesseur. De plus, vous pouvez voir dans le rendu ci-joint qu’il comprend un écran perforé pour loger la caméra frontale.

Pour ce qui est de l’intérieur, Samsung a remplacé l’énorme encoche latérale sur le côté droit par une découpe moderne. Cela signifie que vous disposez maintenant d’un écran principal plus grand. Il ressemblera à un simple morceau d’écran pliable et sera certainement un plaisir pour les yeux. Il s’agira d’un écran Super AMOLED de 7,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme l’indique le rapport.

Le Galaxy Z Fold 2 sera doté du même mécanisme de pliage en forme de livre que son prédécesseur. Il sera très probablement doté de la même protection en forme de brosse — comme le Galaxy Z Flip — pour empêcher la poussière et les débris de pénétrer dans la charnière. Vous savez peut-être déjà que la première génération de Galaxy Fold a été confrontée à des problèmes de durabilité avant son expédition — lors de la phase de tests.

Vous pouvez également voir le capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté — le même que celui du Galaxy Fold original. Il y a aussi une configuration à triple capteur photo dans un bloc rectangulaire — qui ressemble à celui que l’on attend sur le Galaxy Note 20 Ultra. Il devrait s’agir d’un capteur photo principal de 64 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels.

Le Galaxy Z Fold 2 sera alimenté par le processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm, couplé à une batterie de 4 356 mAh. Il supportera une charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée de 15 W, selon le rapport. Le smartphone pliable sera vendu au même prix que le Galaxy Fold original, soit 1 980 dollars. Il sera disponible en deux coloris : Mystic Bronze et Mystic Black.