Les smartphones OnePlus pourraient bénéficier d'un mode Always On Display dans Oxygen 11

Peut-être plus que tout autre fabricant de smartphones sur le marché, OnePlus a vraiment pris à cœur sa philosophie consistant à impliquer ses clients dans le développement de ses produits, tant matériels que logiciels. Ce n’est pas seulement par le biais de simples formulaires de commentaires ou d’enquêtes, mais par un système permettant aux utilisateurs de voter pour la fonction la plus demandée, même si cette fonction va en fait à l’encontre des recommandations de OnePlus. C’est le cas avec une nouvelle fonctionnalité qu’elle s’apprête à dévoiler.

OnePlus a confirmé pour la première fois en mars dernier qu’elle travaillait sur la populaire fonction Always on Display. Il s’agissait de la fonctionnalité la plus demandée dans le cadre du programme IDEAS de l’entreprise et elle figurait sur la feuille de route pour un déploiement plus tard dans l’année.

Cette semaine, Pete Lau, PDG de OnePlus, a en quelque sorte confirmé quand nous pourrons utiliser la fonction Always on Display sur nos smartphones OnePlus.

Lau a tweeté une image avec un cadran de montre affichant « 11″ et la légende — 11 « on display », comme vous pouvez le voir ci-dessous. Cela signifie que OxygenOS 11 sera doté de la fonction Always on Display, en plus de la mise à jour Android 11 et d’une série d’autres mises à jour possibles.

Lau n’a rien révélé d’autre sur cette fonctionnalité, mais on peut supposer qu’il s’agit de l’un des cadrans d’écran. Il n’y a rien de concret, mais OxygenOS 10 est sorti en septembre de l’année dernière, quelques semaines après la première version stable d’Android 10. Il est probable que OnePlus suive un calendrier analogue pour le déploiement de la version stable de OxygenOS 11.

Vers une réduction de l’autonomie ?

L’entreprise a testé en interne la fonction Always on Display pendant des mois. Elle a été mise en veilleuse jusqu’à présent en raison de problèmes de consommation d’énergie. L’utilisation de la batterie pour faire fonctionner la fonction était très élevée à l’époque. Mais, depuis mars 2020, OnePlus a optimisé la fonction pour passer les tests internes préliminaires. Elle doit être presque prête à être déployée immédiatement.

Si certains propriétaires d’un smartphone OnePlus sont peut-être ravis de disposer enfin d’une telle fonctionnalité, ils devraient probablement tempérer cette excitation par des attentes réalistes d’une diminution de l’autonomie de la batterie de leur smartphone. OnePlus n’a pas encore révélé quels smartphones seront dotés de cette fonctionnalité et il ne sera pas très surprenant que seuls les derniers modèles dotés de batteries plus puissantes soient compatibles.