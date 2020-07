WhatsApp pourrait bientôt relier un compte à plusieurs appareils

De nos jours, de nombreuses personnes possèdent plusieurs appareils, au moins un smartphone et un ordinateur portable. De nombreuses personnes utilisent également plusieurs services de messagerie, sans même compter les vénérables SMS. Jongler entre ces deux pluralités n’est pas chose facile, surtout lorsqu’un service de messagerie limite le nombre d’appareils sur lesquels vous pouvez utiliser le même compte. WhatsApp est l’un de ces services, mais cela pourrait bientôt changer avec une nouvelle fonctionnalité « Dispositifs liés » qui vient d’être ajoutée à la dernière version bêta d’Android de WhatsApp.

De nombreux services de messagerie instantanée utilisent des numéros de téléphone plutôt qu’un nom d’utilisateur normal pour un compte. En tant que tels, ces services sont généralement liés à ce numéro unique et au smartphone où ce numéro est utilisé. Bien que certains permettent d’associer ce compte à une application de bureau, il est généralement impossible d’utiliser le même compte sur un autre smartphone ou parfois même sur une tablette.

C’est certainement le cas avec WhatsApp, où la connexion à un autre appareil avec le même compte nécessite que vous vous déconnectiez de l’appareil précédent. Cependant, selon WABetaInfo, la dernière version bêta 2.20.196.8 d’Android permet de relier plusieurs appareils avec un seul compte.

Cette fonctionnalité n’a pas encore été activée, mais il semble qu’il sera possible de relier trois autres appareils au même compte, soit quatre au total.

Un vrai confort

C’est une petite modification qui pourrait apporter beaucoup de confort pour les gros utilisateurs de WhatsApp. Elle facilitera la gestion des appareils et leur permettra de passer d’un appareil à l’autre sans problème, sans manquer un seul message. Elle rapproche également WhatsApp du service Messenger de Facebook et pourrait être un tremplin pour les plans de messagerie unifiée de Facebook.

La version bêta apporte également un mode de recherche avancée plus raffiné, sur lequel WhatsApp travaille depuis un certain temps. En plus des termes de recherche habituels, les utilisateurs pourront filtrer les résultats de recherche selon des types, comme des photos, des vidéos ou même des GIF. Un outil très pratique.