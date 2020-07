Galaxy Watch 3 : unboxing, spécifications et prise en main 

Alors que nous ne sommes qu’à une semaine de l’événement virtuel Unpacked de Samsung où la société devrait dévoiler 5 nouveaux appareils, dont la Galaxy Watch 3, les rendus, les spécifications et même une vidéo de déballage de la prochaine smartwatch ont fait l’objet d’une fuite sur la toile. Grâce à ces développements, il ne nous reste plus qu’à connaître le prix de la smartwatch.

Nous savons déjà que la Galaxy Watch 3 sera vendue en deux tailles : 41 mm avec une batterie de 247 mAh et 45 mm avec une batterie de 340 mAh. Selon un récent rapport de WinFuture, la variante de 41 mm de la Galaxy Watch 3 ne sera initialement disponible qu’en couleur bronze, alors que la variante de 45 mm sera vendue en noir titane et en argent titane.

La Galaxy Watch 3 de 41 mm a un écran de 1,2 pouce et la Galaxy Watch 3 de 45 mm a un écran de 1,4 pouce relativement plus grand. Samsung a prévu un panneau Super AMOLED avec une résolution de 360 × 360 pixels sur ces deux variantes et elles sont équipées de la protection DX de Corning Gorilla Glass.

Samsung a utilisé son processeur Exynos 9110 pour alimenter ces montres connectées. La société a ajouté 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Corroborant les précédentes rumeurs, le rapport mentionne que toutes les variantes prendront en charge la connectivité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi. Il y aura également des variantes LTE.

Selon le rapport, la Galaxy Watch 3 propose 39 modes de sport différents. La smartwatch permet également de surveiller le rythme cardiaque, le niveau de stress et le sommeil. Sur le plan logiciel, Samsung a utilisé Tizen OS 5.5.

Une smartwatch étanche

La Galaxy Watch 3 est censée être étanche selon la norme IP68, ce qui signifie que vous n’aurez aucun problème si vous utilisez la smartwatch dans l’eau jusqu’à 50 mètres pendant 10 minutes. En plus de tout cela, il y a une vidéo de déballage de la Galaxy Watch 3 en bronze de 41 mm, que vous pouvez regarder ci-dessous.

La Galaxy Watch 3 est l’un des cinq gadgets que Samsung a prévus pour l’événement Unpacked. Parmi les autres appareils que Samsung lancera, citons le Galaxy Note 20, la Galaxy Tab S7, les Galaxy Buds Live et le Galaxy Z Fold 2.