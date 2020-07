La date de lancement du Pixel 4a serait fixée au 3 août

Google ne connaît pas une bonne année concernant ses smartphones Pixel. Certes, elle a peut-être étonnamment vendu plus de smartphones que OnePlus l’année dernière, mais cela n’est guère révélateur de la santé de ce qui devrait être le brillant exemple de la plateforme Android telle que présentée par Google.

Le Pixel 4a est démodé et en retard, tandis que les rumeurs sur le développement du Pixel 5 sont encore moins rassurantes. Avec quelques mois de retard, le Pixel 4a pourrait enfin avoir une date de lancement, mais même le choix de cette date semble discutable.

Le Pixel 3a a été lancé en mai de l’année dernière et, s’il n’y avait pas eu la pandémie actuelle liée au COVID-19, le Pixel 4a aurait également été lancé ce mois-là. Malheureusement, le monde est loin d’être normal et il n’était pas impensable que le Pixel 4a soit retardé. Cependant, il a été décevant de constater qu’il est déjà retardé de deux mois.

Cela aurait pu être pire, certaines rumeurs faisant état d’un lancement en octobre aux côtés du Pixel 5. Bien entendu, cela aurait rendu le Pixel 4a immédiatement obsolète, étant donné que le Pixel 5 est censé avoir au moins le même processeur Snapdragon 765 G.

Aujourd’hui, on entend dire que le Pixel 4a, moins cher, sera disponible dans moins de deux semaines.

