En 2017, Apple a sorti une technologie novatrice en introduisant la reconnaissance faciale Face ID avec l’iPhone X. Le nouveau type de déverrouillage biométrique a rapidement commencé à se répandre sur le marché, mais le système d’Apple est resté l’un des meilleurs pour son taux de défaillance inégalé d’un sur un million. Néanmoins, dans le monde réel, il y a eu de nombreux cas où la reconnaissance faciale a échoué de manière, en particulier dans le cas de jumeaux. C’est pourquoi Apple travaille actuellement sur un système de « détection et de reconnaissance des veines » afin de l’intégrer à la technologie Face ID, comme le souligne AppleInsider.

Selon un brevet récemment accordé par l’Office américain des brevets et des marques, Apple recherche un moyen de détecter les veines à l’intérieur de la peau d’un visage humain afin de rendre sa technologie Face ID plus sûre pour leurs futurs appareils. Le brevet, « Vein matching for difficult biometric authentication cases », propose un système qui pourra créer une carte en 3D des veines d’un utilisateur à l’aide de techniques d’imagerie sous-épidermique.

Le système utilisera donc les capteurs déjà existants dans le module de la caméra Face ID, en particulier le capteur IR. Actuellement, le capteur IR est utilisé pour cartographier le visage d’un utilisateur à l’aide des points infrarouges projetés sur le visage. Cependant, le récent brevet suggère que le même capteur peut être utilisé pour cartographier les parties internes de la peau, telles que les veines, au lieu de se limiter à la partie extérieure de celle-ci.

Le système fonctionnera exactement de la même manière que la reconnaissance faciale actuelle. Les utilisateurs doivent d’abord enregistrer leurs visages, puis, lorsqu’ils ouvriront l’appareil, au lieu de cartographier uniquement la partie extérieure du visage, le système Face ID pourra également cartographier les veines internes sous la peau. Vous trouverez ci-dessous un organigramme d’Apple montrant le fonctionnement de l’appareil.

Améliorer la fiabilité du système

Ainsi, les futurs iPhone pourront offrir une bien meilleure sécurité grâce à la reconnaissance biométrique. Cette technologie pourrait également résoudre le problème lié du Face ID avec des jumeaux, car les visages jumeaux peuvent être exactement les mêmes, mais la possibilité d’avoir exactement les mêmes vaisseaux sanguins est pratiquement impossible.

Aujourd’hui, nous avons vu Apple proposer et déposer toute une série de brevets, comme celui afin d’améliorer la reconnaissance du visage. Cependant, nous n’avons pas encore vu ces technologies mises en œuvre. Il nous suffit donc d’attendre et de voir Apple apporter cette « détection de veines » dans ses futurs iPhone… ou non.