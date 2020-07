Galaxy Tab S7 et S7+ : la fuite ne laisse plus place à l’imagination

Galaxy Tab S7 et S7+ : la fuite ne laisse plus place à l'imagination

La prochaine tablette phare de Samsung est la gamme Galaxy Tab S7. Et à première vue, le géant sud-coréen fait de son mieux pour battre l’iPad Pro cette fois-ci. Après tout, l’iPad Pro est nettement la meilleure tablette sur le marché, et la plupart des tablettes Android ne peuvent même pas s’en approcher. Cependant, les spécifications des futures Galaxy Tab S7 et S7+ ont fait l’objet de fuites, et Samsung améliore pas mal de choses dans ce domaine.

Pour commencer, la gamme Galaxy Tab S7 sera disponible en deux tailles d’écran au lieu d’une seule tablette de 10,4 pouces comme les années précédentes. La Tab S7 aura un écran de 11 pouces, tandis que la Tab S7+ sera dotée d’un écran de 12,4 pouces.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’iPad Pro est également disponible en deux tailles d’écran, une variante plus petite de 11 pouces et une plus grande de 12,9 pouces. Il est clair que Samsung essaie cette fois-ci de proposer les deux tailles.

Sous le capot

Sous le capot, les choses vont probablement être meilleures que par le passé. Les tablettes seront probablement livrées avec le dernier processeur Snapdragon 865+ associé à au moins 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. De plus, WinFuture suggère qu’il pourrait y avoir une variante de 256 Go, ainsi que la possibilité d’étendre le stockage à 1 To en utilisant une carte micro SD.

Ce ne sont peut-être pas les chiffres les plus importants en ce qui concerne les fiches techniques d’Android, mais il s’agit sans aucun doute d’un produit phare, et Samsung semble être sur la bonne voie à cet égard.

Les écrans : LCD et AMOLED

Quoi qu’il en soit, si les entrailles semblent assez analogues entre les deux tablettes, à l’extérieur, les choses sont radicalement différentes. La fuite corrobore des rapports antérieurs sur l’utilisation par Samsung de panneaux LCD pour sa tablette. Cependant, il semble que la plus petite variante de 11 pouces utilisera un écran LCD alors que la plus grande Tab S7+ de 12,4 pouces sera toujours équipée d’un panneau AMOLED.

Ce choix entraîne inévitablement des différences entre les deux tablettes. D’une part, l’écran de la Tab S7 de 11 pouces atteindra une luminosité maximale plus élevée de 500 nits, et présentera une densité de pixels de 274 ppp. De plus, comme il s’agit d’un écran LCD, le capteur d’empreintes digitales ne se trouvera pas sous l’écran. Il devrait plutôt être placé sur le côté, probablement intégré au bouton d’alimentation.

La Galaxy Tab S7+ de 12,4 pouces, plus grande, sera en revanche équipée d’un panneau AMOLED d’une densité de 287 ppp. La luminosité maximale de cet écran devrait être d’environ 420 nits au lieu de 500 comme la Tab S7. Toutefois, cette variante sera également dotée d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Bien que ce soit une surprise de voir Samsung passer à l’utilisation d’un écran LCD sur sa tablette phare, ce choix pourrait aider la société. Après tout, un écran LCD peut réduire les coûts de la variante d’entrée de gamme, ce qui peut la rendre plus attrayante pour les potentiels acheteurs. En outre, l’iPad Pro est également équipé d’un écran LCD, ce qui fait que Samsung ne sera pas à la traîne en matière d’écran.

S-Pen amélioré

Les informations de WinFuture sur le S-Pen sont toutefois plus intéressantes. Le média indique que le nouveau S-Pen avec la gamme Galaxy Tab S7 offrira une latence améliorée de 9 ms. La latence du S-Pen sera donc équivalente à celle de l’Apple Pencil, ce qui n’est pas rien. Jusqu’à présent, l’Apple Pencil est sans aucun doute le meilleur. Cependant, ce nouveau S-Pen pourrait bien lui voler la vedette.

Tout le reste

La fuite donne également des informations sur les prouesses de la caméra des prochaines tablettes. La gamme Tab S7 sera probablement équipée d’une double caméra arrière avec un objectif principal de 13 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 5 mégapixels. Les deux tablettes filmeront des vidéos 4K à 30 images par seconde. À l’avant, vous aurez un capteur photo de 8 mégapixels à ouverture f/2,0.

De plus, la société va probablement mettre d’énormes batteries à l’intérieur des tablettes. La petite Tab S7 devrait être équipée d’une batterie d’une capacité de 7 040 mAh, tandis que la grande Tab S7+ devrait avoir une batterie de 10 090 mAh à l’intérieur. Cela devrait se traduire par une impressionnante autonomie pour ces deux tablettes. De plus, les tablettes supporteront la charge rapide de 45 W par le port USB-C.

Samsung proposera également un nouveau couvercle de clavier avec un trackpad intégré. Cela ressemble remarquablement au nouveau Magic Keyboard d’Apple. De plus, le DeX est évidemment intégré, ce qui permet d’utiliser la Tab S7 dans une configuration de bureau.

Les deux tablettes devraient faire une apparition à l’événement Unpacked de Samsung le 5 août, où nous apprendrons enfin les détails sur les prix et la disponibilité.