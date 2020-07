Twitter confirme son intention de tester des modèles d’abonnement cette année

Twitter a connu une baisse de 23 % des recettes publicitaires ce trimestre en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Dans un effort de diversification de ses revenus, Twitter a confirmé son intention de tester un modèle d’abonnement.

Selon un tweet sur le canal officiel des relations avec les investisseurs de Twitter, ces nouveaux produits de revenus en sont encore à leurs débuts. La plateforme n’attend pas de revenus par rapport à ces sources cette année.

Lors d’un appel aux investisseurs, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré aux analystes qu’il s’attendait à des tests cette année. Il a ajouté qu’il avait « une barre très haute pour savoir quand nous demanderions aux consommateurs de payer pour certains aspects de Twitter ».

« Nous voulons nous assurer que toute nouvelle ligne de revenus est complémentaire à notre activité de publicité. Nous pensons qu’il y a un monde où l’abonnement est complémentaire, où le commerce est complémentaire, où aider les gens à gérer les paywalls… nous pensons que c’est complémentaire », a déclaré Jack Dorsey.

We’re also in early stages of exploring add’l potential revenue products that complement our advertising business, which may include subscriptions & others. It is very early; we do not expect any revenue against these in 2020. $ TWTR

—Twitter Investor Relations (@TwitterIR) July 23, 2020