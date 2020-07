Twitter travaille sur une nouvelle plateforme d’abonnement

Twitter est en train de « construire une plateforme d’abonnement » et cherche actuellement des ingénieurs Web pour la réaliser, selon une offre d’emploi. Nous n’en savons rien pour l’instant, mais le potentiel de ce service est assez impressionnant.

La baleine bleue, connue pour être libre d’utilisation et ouverte au public même sans compte, recherche une nouvelle génération d’employés qui travailleront main dans la main avec son équipe de paiement pour construire un modèle basé sur le paiement « qui pourra être réutilisé par d’autres équipes dans le futur ». Le projet s’appelle « Gryphon ».

Cependant, Twitter a rapidement modifié la liste d’emplois pour supprimer les références à un abonnement payant, indiquant maintenant simplement qu’elle cherche un « ingénieur Android ». Nous savons donc que l’équipe Gryphon travaillera sur une plateforme d’abonnement différente de tout ce qui a été fait sur Twitter auparavant, et qu’elle aura une sorte de mécanisme de paiement intégré. Une première pour Twitter ! « L’équipe collaborera pour reconstruire certains services de Twitter afin de produire une plateforme de gestion des abonnements ». La partie « reconstruire » me fait penser que celui qui décrochera ce poste sera responsable de l’intégration de la plateforme dans Twitter.

L’offre d’emploi a fait son apparition sur le réseau social mercredi matin, mais ce n’est pas la première fois que Twitter envisage cette idée, selon The Verge. Il y a quelques années, Twitter a mené une enquête pour demander à ses utilisateurs quels types de services ils seraient prêts à payer, qu’il s’agisse d’alertes d’actualité ou d’analyses.

LATEST: Rumours of an upcoming paid-for Twitter subscription service have been further fuelled by a posting on Twitter’s careers website. pic.twitter.com/5FtZORRYmm

—Jordan Wildon (@JordanWildon) July 8, 2020