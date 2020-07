La Galaxy Watch 3 va se vanter de plusieurs gestes sympas

La future Galaxy Watch 3 serait équipée de gestes de la main et de détection de chute, selon un code trouvé dans une application dédiée à la smartwatch. L’application Galaxy Watch 3 Plugin ne révèle pas grand-chose sur l’appareil en surface, mais XDA Developers a examiné son code et a découvert de nouvelles fonctionnalités pour la prochaine smartwatch.

Ils ont découvert que la Galaxy Watch 3 sera livrée avec un haut-parleur intégré, ce qui signifie essentiellement que vous pourrez parler au smartphone sans ledit téléphone lui-même, évidemment tant que le mobile est à portée du Bluetooth.

Mais le plus intéressant est que Samsung travaille également sur une série de gestes de la main semblent faire leur apparition dans la Galaxy Watch 3, les utilisateurs étant capables de répondre aux appels téléphoniques en serrant et en desserrant les poings, et d’ignorer les appels téléphoniques en serrant la main, évidemment tant que le mobile est à porté du smartphone en Bluetooth.

Samsung ajouterait également la détection des chutes à la Galaxy Watch 3, qui enverrait par SMS l’emplacement du porteur et un enregistrement sonore de 5 secondes aux contacts d’urgence s’il n’y a pas de réponse dans les 60 secondes suivant une chute.

XDA Developers a également trouvé une nouvelle façon de faire des captures d’écran en appuyant sur les deux boutons latéraux en même temps, ainsi qu’une galerie d’options de cadran de montre qui comprend des fonds d’écran pour le Galaxy Note 20.

La Galaxy Watch 3 attendue le 5 août

Les caractéristiques découvertes suivent les rendus divulgués par Evan Blass qui offrent un aperçu clair de la Galaxy Watch 3, qui ressemble à son prédécesseur, mais qui apporte certains ajustements pour en améliorer le design. La sortie de l’application Galaxy Watch 3 Plugin confirme que Samsung dévoilera la Galaxy Watch 3 lors de son prochain événement Unpacked le 5 août. L’événement sera retransmis en direct sur le site officiel de Samsung.

En plus de la « Galaxy Watch 3 », l’événement en ligne devrait mettre en exergue le vaisseau amiral Galaxy Note 20 et le Galaxy Z Fold 2, le dernier smartphone pliable de Samsung après le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip.