Les Galaxy Buds Live coûteraient 190 euros, et dotés d’un système antibruit

Les nouveaux écouteurs Galaxy Buds Live de Samsung ont fait l’objet d’une fuite avec un large éventail de spécifications, avec trois coloris et maintenant un prix aussi ! Le prix des écouteurs au lancement semble être juste au-dessus du prix de la paire d’écouteurs Galaxy la plus récente et la plus chère. En effet, les Galaxy Buds Live, en forme de haricot, pourraient être les véritables concurrents des AirPods Pro d’Apple.

De ce que nous avons appris, les Galaxy Buds Live seraient dotés d’un système ANC (annulation active du bruit), d’une autonomie de plus de 4,5 heures sans recharge et d’un boîtier de charge qui permet d’obtenir plus de 35 minutes d’autonomie en trois minutes. Le boîtier charge les écouteurs lorsque ceux-ci sont placés à l’intérieur. Le boîtier lui-même fait l’objet de deux types de charge. L’une est la charge rapide USB-C, l’autre est la charge sans fil standard Qi. Nous ne connaissons pas encore la capacité de la batterie du chargeur.

Chacun des écouteurs est doté d’une technologie tactile capacitive pour une interaction gestuelle simple. Vous pourrez probablement passer votre doigt sur l’un des écouteurs pour changer de piste musicale ou régler le volume. Selon le logiciel de Samsung, l’utilisateur peut toucher un écouteur pour écouter ou mettre en pause sa piste musicale, et toucher + maintenir pour activer ou désactiver la suppression active du bruit.

Les capacités tactiles des écouteurs peuvent également être entièrement stoppées par une simple pression sur un bouton.

En outre, des fuites ont laissé entendre que les Galaxy Buds Live comprendraient des pilotes de 12 mm et trois microphones par écouteur (deux externes, un interne). Les Galaxy Buds Live ont des capacités Always On Microphone (AOM), ce qui signifie qu’ils auront (potentiellement) un microphone toujours actif, permettant à Bixby d’écouter les commandes.

This is how you will have to put in your Samsung Galaxy Buds Live (or BEANS). From the Buds Live APK.#Samsung #GalaxyBudsLive pic.twitter.com/NKREpg8ojx —Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 24, 2020

Un son optimisé par AKG

Le son sera optimisé par AKG, et trois autres capteurs sont apparus dans les fuites : des capteurs d’accélération, de salle et de distance apparaissent dans ces écouteurs. Les informations divulguées aujourd’hui par Roland Quandt de WinFuture suggèrent que le prix des Galaxy Buds Live est d’environ 190 euros en Europe.

Samsung devrait annoncer les Galaxy Buds Live lors de son prochain événement « Unpacked » le 5 août à 16 heures (heure française), où la société devrait également annoncer la gamme Galaxy Note 20 (et peut-être même un nouveau modèle de Galaxy Fold).