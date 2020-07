Netflix est maintenant disponible sur les Nest Hub et Nest Hub Max de Google

Les derniers et meilleurs smart displays de Google, le Nest Hub et le Nest Hub Max, ont reçu un support pour l’un des plus grands services de streaming disponibles : Netflix. Grâce à ce nouveau support, les utilisateurs peuvent diffuser leur contenu Netflix favori directement sur le smart display, ce qui facilite le visionnage du contenu pendant toute tâche qui peut se dérouler à proximité de l’appareil, comme le repassage ou encore la vaisselle.

Les smart displays sont, bien entendu, les petits appareils dotés d’un écran tactile qui intègrent des haut-parleurs, des caméras et des supports. Ces dispositifs peuvent être utilisés comme un panneau de contrôle portable à domicile, permettant aux utilisateurs d’accéder rapidement aux ampoules et aux caméras de sécurité connectées, aux images stockées dans le cloud, à certaines applications de chat et à d’autres choses analogues.

Les modèles Nest Hub et Hub Max de Google prennent en charge YouTube, mais ont été privés de la plupart des autres services de streaming pour la raison évidente qu’ils ne sont pas destinés principalement aux divertissements occasionnels. Cependant, il y a des moments où vous pouvez vouloir rattraper votre série TV préférée tout en étant près de l’appareil. Google a également mis en place un geste pour Netflix sur le Nest Hub Max qui tire parti de sa caméra. Vous pouvez mettre en pause ou reprendre la lecture en regardant l’écran et en levant la main.

Google le souligne dans le cadre de son annonce de support à Netflix, en expliquant que le service de streaming est désormais disponible pour les propriétaires d’appareils. Le support est déployé dans le monde entier à partir d’aujourd’hui ; vous pouvez le lancer comme vous le feriez sur une tablette ou un smartphone Android, en supposant que vous ayez un abonnement Netflix. En outre, vous compte devra être lié à l’application Google Home ou Assistant.

Des offres exclusives

Les utilisateurs peuvent lire du contenu sur Netflix en utilisant des commandes vocales, telles que « Hey Google, lance (votre série préférée) sur Netflix », ce qui est utile lorsque vos mains sont occupées. Les utilisateurs peuvent également lancer l’application et faire défiler manuellement le contenu. Les utilisateurs qui disposent d’un Nest Hub Max ont également la possibilité d’utiliser les gestes rapides pour faire une pause et jouer du contenu.

Dernière bonne nouvelle : au cours des semaines à venir, retrouvez sur le Google Store des offres exclusives pour les appareils Nest tels que Nest Hub Max. Ni l’écran de 7 pouces du Nest Hub ni celui de 10 pouces du Nest Hub Max ne vous feront vivre l’expérience de visionnage la plus immersive. Mais si vous souhaitez regarder vos séries TV et films préférés de Netflix dans un plus grand nombre d’endroits, cette mise à jour rend les smart displays de Google plus attrayants que jamais.