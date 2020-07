Inspire 2020 : Microsoft Teams s’adapte à la nouvelle normalité du travail

Lorsque Microsoft a créé Teams pour concurrencer la star montante de la communication de l’époque, Slack, elle n’avait probablement pas prévu un lieu de travail qui deviendrait instantanément pratiquement virtuel en raison d’une pandémie mondiale.

C’est devenu une opportunité et une motivation pour l’entreprise de sortir rapidement des fonctionnalités qui aideront les employés, les managers et les dirigeants à s’adapter à ce qui a été qualifié de nouvelle norme. Microsoft annonce aujourd’hui son plus grand lot de fonctionnalités pour Teams, et il n’est pas surprenant qu’elle commence par essayer de surpasser le roi de la vidéoconférence, Zoom.

Les services qui s’efforcent de détrôner Zoom ne manquent pas, de Google à Microsoft en passant par Facebook, et Teams est sans aucun doute à la pointe en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, dont certaines sont plutôt amusantes. Vous voulez tenir votre réunion dans une salle de conférence ou un café non physique ? Microsoft Teams peut désormais le faire.

Teams peut également s’intégrer à des applications et services tiers pour faciliter les réunions. Une application d’agenda peut, par exemple, montrer aux participants ce qui se trouve sur la table avant même que la réunion ne commence. En effet, les nouvelles fonctionnalités axées sur les développeurs permettront aux applications de s’intégrer dans les réunions Teams pendant les appels vidéo, et même avant et après les réunions. Elles pourront afficher du contenu pendant les appels, et même afficher des notifications pendant les appels.

Bien sûr, tout dépend du nombre de tiers qui vont participer à la réunion, et Microsoft n’en a nommé que quelques-uns dans le courant de l’année.

Pour tous

Bien sûr, Teams n’est pas uniquement destiné aux réunions, et Microsoft déploie des outils pour faciliter la gestion même asynchrone. Sa nouvelle application Microsoft Lists 365 vient de recevoir quelques modèles qui seront mis en place pour Teams en août. Shift schedule et Time Clock permettront également de réduire les conflits lors de la configuration des emplois du temps de chacun.

Cependant, tout le travail ne se fait pas dans la sécurité et le confort de la maison, et les employés de première ligne doivent braver ce monde nouveau et incertain. La plupart des nouvelles fonctionnalités de Microsoft Teams tiennent compte de cette catégorie de travailleurs pour les aider à assurer leur sécurité tout en continuant à travailler efficacement. En plus d’un nouveau mode talkie-walkie pour les appareils Android, Microsoft s’est également associée à des entreprises pour intégrer Teams avec des écouteurs, des casques et même des casques de sécurité industrielle avec des écouteurs intégrés.

Une intégration très attendue

Si les développeurs intègrent plus profondément leurs produits dans Microsoft Teams, nous pourrions voir de nouvelles façons innovantes de collaborer lors de futures réunions. Microsoft n’est pas le seul à expérimenter la manière dont le travail et les réunions à distance fonctionneront dans des scénarios post-pandémiques.

Microsoft évolue incroyablement vite pour suivre la concurrence et, dans de nombreux domaines, combine de nombreuses fonctionnalités différentes en une seule application (ou « hub » comme Microsoft aime à l’appeler). La pandémie a été la force motrice de Microsoft Teams.