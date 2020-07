Inspire 2020 : Microsoft tease la future UI de Office avec des menus dynamiques et plus d’IA

Ces dernières années, Microsoft a entrepris de transformer la façon dont Microsoft 365 est conçu et la façon dont nous interagissons avec lui. Aujourd’hui, Microsoft tease l’avenir de l’interface utilisateur et de la conception de sa populaire plateforme Office, et cela implique de grands changements de l’interface traditionnelle en ruban.

Le géant du logiciel a progressivement amélioré Office avec sa conception Fluent Design au cours des deux dernières années, en ajoutant de nouvelles icônes, un mode sombre et en remaniant la barre d’outils en ruban en la rendant plus petite et plus facile à utiliser. Aujourd’hui, l’entreprise veut se concentrer sur la simplicité. Microsoft se concentre sur les conceptions flexibles qui sont censées “faciliter non seulement le travail moderne, mais aussi la vie moderne“.

L’un des plus gros problèmes que Microsoft dit vouloir résoudre est de réduire le stress et l’anxiété provoqués par les distractions. « La prochaine vague de modifications apportées à Microsoft 365 UX ira encore plus loin en atténuant les couleurs de la marque dans les en-têtes des applications et en explorant la commande adaptative », explique Jon Friedman, vice-président de la conception et de la recherche chez Microsoft. « Cela vous permet de déplacer une barre d’outils simplifiée à l’écran là où vous le trouvez le plus utile ».

Cette « commande adaptative » verra l’interface en ruban de Office remplacée par une barre d’outils qui peut être désactivée pour faire flotter les actions à proximité que vous effectuez dans les documents avec des commandes contextuelles. Microsoft étudie actuellement le fonctionnement de cette interface, mais certains des détails de conception que la société tease aujourd’hui seront mis en place d’ici un an ou deux, selon Friedman.

Microsoft a initialement introduit son interface à rubans dans Office 2007, et la société est maintenant prête à aller plus loin. Microsoft a progressivement simplifié le ruban sur le mobile et le Web, mais les nouveaux designs partagés aujourd’hui sont certainement un grand pas au-delà du ruban. L’interface simplifiée de Microsoft Office met beaucoup plus l’accent sur le contenu réel que vous créez.

Parmi les autres changements, citons une simple icône d’application en haut des applications pour indiquer quelle application Office vous utilisez, et la recherche centralisée ou la barre de commande qui se trouve au centre. Microsoft a mis l’accent sur cette interface de recherche et de barre de commande dans Office ces dernières années, et c’est une fonctionnalité qui existe également dans Microsoft Teams.

Pas encore de date de sortie

On ne sait pas exactement quand ces changements arriveront dans les applications Office, sur le Web et ailleurs dans Microsoft 365. « Si certains de ces changements seront mis en place d’ici un an ou deux, d’autres sont encore très exploratoires », explique Friedman. Microsoft mène également des « études globales » pour mieux comprendre comment les besoins du travail évoluent pendant cette pandémie, et pour aider l’entreprise à concevoir ses logiciels en conséquence.

Il est clair que la pandémie a eu un impact sur la façon dont Microsoft conçoit Office pour l’avenir, et nous avons déjà vu de nombreuses fonctionnalités de Teams qui sont apparues rapidement en raison du nouvel environnement de travail. « L’avenir de Microsoft 365 mélange notre trajectoire planifiée avec des changements en temps réel basés sur les complexités remarquables que l’année 2020 a laissé aux pieds du monde », explique Friedman.

La simplification, la réduction des distractions et l’accent mis sur le mobile et le Web semblent être des orientations évidentes pour Microsoft avec sa nouvelle interface utilisateur Office. Ce n’est qu’un avant-goût de ce qui attend Office aujourd’hui, mais nous nous attendons à en voir beaucoup plus dans les mois à venir, à mesure que Microsoft s’adaptera à la pandémie.