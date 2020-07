Microsoft confirme que les titres Xbox Game Studios ne seront pas exclusifs à la Xbox Series X

S’il existe de nombreuses différences entre la Xbox Series X et la PlayStation 5, l’une des différences stratégiques entre Microsoft et Sony a toujours été l’approche de la rétrocompatibilité et la prise en charge des nouveaux jeux.

Vous pouvez être à peu près certain que les jeux de première partie de Sony pour la PS5 ne seront probablement disponibles que sur la PS5. Cependant, Microsoft prend une voie différente. Le constructeur de la Xbox veut rendre ses jeux de première partie disponibles sur sa gamme de consoles plutôt que de les rendre exclusifs à la Xbox Series X.

La société l’a confirmé lorsque Phil Spencer a écrit un nouvel article de blog sur cette approche. « Vous ne serez pas forcés de passer à la génération suivante. Nous voulons que chaque joueur de Xbox puisse jouer à tous les nouveaux jeux des Xbox Game Studios » écrit Phil. Il ajoute également : « C’est pourquoi les titres Xbox Game Studios que nous sortirons dans les prochaines années — comme Halo Infinite — seront jouables à la fois sur les Xbox Series X et Xbox One. Nous ne vous obligeons pas à passer à la Xbox Series X pour jouer aux exclusivités Xbox au moment du lancement ».

C’est une bonne nouvelle pour les personnes qui possèdent une Xbox One X, ou qui en achètent une (même si elle est maintenant abandonnée) avant le lancement de la Series X.

La même intention a déjà été mentionnée par le responsable des Xbox Game Studios, Matt Booty, qui a déclaré : « Avec notre contenu qui sortira dans un an ou deux, tous nos jeux, c’est un peu comme le PC, seront compatibles avec les appareils de cette série ». Il a ajouté : « Nous voulons nous assurer que si quelqu’un investit dans une Xbox d’ici à la Xbox Series X, il aura l’impression que vous avez fait un bon investissement, et nous sommes attachés à son contenu ».

L’approche de Microsoft s’apparente davantage à une mise à niveau d’un smartphone. Les jeux seront disponibles sur toutes les consoles, mais vous obtiendrez de meilleures performances sur le nouveau matériel. Comme le mentionne Booty, c’est une pratique courante pour les PC depuis des décennies.

Des titres exclusifs

Il est à noter que même si les titres des Xbox Game Studios ne seront pas exclusifs de la Xbox Series X, d’autres développeurs travaillent sur des jeux exclusivement destinés à la console de nouvelle génération. Des titres tels que Scorn ne seront disponibles que pour la Xbox Series X.

Pour Spencer, forcer les gens à acheter le nouveau matériel est contraire à l’esprit du jeu. Il est très enthousiaste quant à sa stratégie. Malheureusement, de nombreux développeurs n’adopteront pas cette stratégie. Pour l’instant, nous ne pouvons que confirmer cette compatibilité pour les jeux de première partie de Microsoft.