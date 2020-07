Zoom a atteint 94 millions de téléchargements sur l’App Store au deuxième trimestre

La populaire plateforme de vidéoconférence Zoom aurait battu le record de l’App Store en termes de téléchargements d’applications. Selon la société d’analyse Sensor Tower, Zoom a enregistré près de 94 millions de téléchargements au cours du dernier trimestre.

La demande pour l’application de vidéoconférence est évidemment liée à la crise de coronavirus, qui a vu un nombre record de personnes travailler à la maison. Dans le monde, sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store, Zoom n’est devenu que la troisième application à atteindre 300 millions de téléchargements en un trimestre, rejoignant TikTok et Pokémon GO.

Sensor Tower souligne qu’aucune autre application qui ne sont pas des eux, à l’exception de Zoom et TikTok, n’a dépassé les 50 millions en un trimestre. TikTok détenait le précédent record avec 61 millions de téléchargements au premier trimestre 2020. Cependant, la croissance de TikTok n’a pas ralenti. Au deuxième trimestre, la plateforme de courtes vidéos a réussi à enregistrer près de 71 millions de téléchargements sur l’App Store.

Du côté d’Android, TikTok a toujours un avantage malgré une baisse relative du nombre total de téléchargements. Selon les estimations de l’entreprise, les installations de Zoom sur le Google Play Store ont augmenté de plus de 200 % d’un trimestre à l’autre. TikTok, d’autre part, a connu une baisse de 9,5 % par rapport à son plus haut niveau du premier trimestre.

Les cinq premières applications en termes de téléchargements sur l’App Store étaient Zoom, TikTok, YouTube, Instagram et Facebook.

Un record de téléchargements

Le nombre total de téléchargements d’applications dans le monde a atteint un record historique de 37,8 milliards au cours du trimestre. Il s’agit notamment d’une croissance de 31,7 % par rapport à l’année précédente. Les téléchargements de l’App Store ont augmenté de 22,6 % pour atteindre 9,1 milliards, tandis que les téléchargements sur le Google Play Store ont augmenté de 34,9 % pour atteindre 28,7 milliards de téléchargements.

Il va sans dire que l’augmentation de la popularité de Zoom est principalement due à la pandémie de coronavirus. Outre Zoom, la société affirme que les téléchargements d’applications pour les entreprises, l’éducation et la santé et la remise en forme ont doublé au cours des premières semaines qui ont suivi la pandémie.