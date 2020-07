Les OnePlus Buds seront lancés le 21 juillet avec le OnePlus Nord

OnePlus a lancé les Bullets Wireless Z plus tôt cette année, mais les fans ont également attendu avec impatience les véritables écouteurs sans fil de la firme. Dernièrement, OnePlus s’est amusé à annoncer l’arrivée de ses écouteurs « Buds » véritablement sans fil. Dans son dernier communiqué de presse, les OnePlus Buds véritablement sans fil arriveront le 21 juillet, en même temps que le nouveau smartphone OnePlus Nord.

Le nom OnePlus Buds a été confirmé par un tweet réalisé par le responsable officiel de l’entreprise sur Twitter. Les OnePlus Buds n’ont pas encore été vus en images, mais ils ont repéré dans un croquis dans un certain nombre de fuites et de rumeurs.

Selon le rapport, les OnePlus Buds devraient avoir un design analogue aux AirPods d’Apple, mais un boîtier de charge qui ressemble à la génération actuelle des Pixel Buds. De précédents rapports avaient parlé du nom de OnePlus Pods, mais le dernier tweet confirme qu’ils seront lancés comme les OnePlus Buds.

Dans un communiqué de presse, OnePlus a déclaré : « Avec les nouveaux OnePlus Buds, nous élargissons encore notre gamme de produits qui offrent à nos utilisateurs une expérience sans compromis », a déclaré Pete Lau, fondateur et CEO de OnePlus. « Nos utilisateurs recherchent la bonne combinaison d’une excellente qualité sonore, d’une connectivité sans fil dans un produit facile à utiliser. C’est exactement ce qu’offriront les tout nouveaux écouteurs sans fil OnePlus Buds ».

Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBuds

—OnePlus (@oneplus) July 13, 2020