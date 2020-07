Le smartphone de gaming Lenovo Legion sera un monstre de puissance

Lenovo est prêt à rejoindre les rangs de Xiaomi, ASUS et Nubia pour lancer un smartphone dédié au gaming. L’appareil, qui sera commercialisé sous la marque de jeu « Legion » de la société, sera lancé dans le courant du mois. Une série de teasers ont révélé un grand nombre de ses caractéristiques techniques clés. Un benchmark sur AnTuTu semble confirmer au moins certaines d’entre elles.

Selon ce benchmark, le smartphone Lenovo Legion sera livré avec le processeur Snapdragon 865+, ce qui a déjà été officiellement confirmé par la société. Le Snapdragon 865+ devrait être une version améliorée du Snapdragon 865 standard. Le chipset serait doté d’un noyau principal cadencé à 3,09 GHz. Il est couplé au GPU Adreno 650. Dans les benchmarks du CPU et du GPU, l’appareil a respectivement obtenu 1 87 401 et 2 46 980 points.

En outre, la variante qui figurait sur AnTuTu avait 16 Go de mémoire vive LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1. Le benchmark confirme également que le smartphone sera doté d’un écran à 144 Hz.

Comme on peut le voir sur la capture d’écran, le smartphone a obtenu un impressionnant score de 648 871 points sur l’indice de référence. Notez que l’appareil est répertorié sur AnTuTu comme le « L79031 », et non comme « Moba », le nom de code officiel du smartphone. Il est rare de voir un smartphone Lenovo, et encore plus rare d’en voir un haut de gamme.

Cependant, des fuites antérieures avaient également indiqué qu’il s’agissait du numéro de modèle officiel du smartphone. Cela dit, il est très facile de falsifier ces benchmarks, alors prenez ces fuites avec des pincettes.

Une grosse batterie

Ces derniers mois, Lenovo a publié une série de teasers pour faire connaître son prochain appareil. Selon certains de ces teasers, l’appareil sera livré avec une batterie à deux cellules de 5 000 mAh avec une charge rapide de 90 W.

Le rapport suggère également que l’appareil sera équipé d’une double caméra, composée d’un capteur de 64 mégapixels et d’un capteur grand-angle de 16 mégapixels à l’arrière. Le smartphone serait également équipé d’un module de caméra frontale (avec un seul capteur de 20 mégapixels) située sur le côté du smartphone. L’appareil serait également doté d’un écran d’une résolution full HD (2 340 × 1 080 pixels) et devrait fonctionner sous Android 10 avec « LegionOS » en tant que surcouche.