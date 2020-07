Le ROG Phone 3 confirmé comme le premier smartphone avec le Snapdragon 865+

Le ASUS ROG Phone 3 est confirmé pour faire ses débuts en Chine le 22 juillet. La rumeur veut depuis longtemps que l’appareil arrive avec le processeur Snapdragon 865+ qui n’a pas été annoncé. Et maintenant, il semble que ASUS ait confirmé par inadvertance que le ROG Phone 3 arrivera effectivement avec le chipset Snapdragon 865+ sous le capot.

Le compte officiel ROG Global (@ASUS_ROG) sur Twitter a posté un court teaser pour son smartphone de gaming de nouvelle génération, confirmant qu’il sera alimenté par le chipset Snapdragon 865+. Le tweet a maintenant été supprimé, mais voici une capture d’écran du GIF. Comme vous pouvez le voir, l’image montre le chipset Snapdragon 865+ avec la légende « Le smartphone de jeu le plus puissant arrive ».

ASUS semble avoir sauté le pas et teasé plus tôt que prévu. Mais maintenant, nous savons que Qualcomm va très bientôt annoncer le Snapdragon 865+, conformément aux récentes rumeurs. Le ROG Phone 3 sera le premier smartphone à être lancé avec le processeur Snapdragon 865+. Il sera suivi de près par la gamme Galaxy Note 20 de Samsung le mois prochain, et éventuellement par Lenovo Legion, un autre smartphone de gaming également très attendu.

C’est particulièrement intéressant, car la rumeur selon laquelle le SoC n’existerait même pas auparavant fait maintenant parler de lui dans les rumeurs concernant de nombreux futurs appareils. Comme son nom l’indique, il s’agirait d’une variante plus rapide du Snapdragon 865, dont le cœur de performance principal serait cadencé à une fréquence légèrement plus élevée.

Quant aux autres détails concernant le ROG Phone 3, ils sont plutôt rares.

Un lancement le 22 juillet

Le smartphone a en effet fait l’objet de fuites au début du mois dernier, montrant le même ADN de jeu et le même design que son prédécesseur. Vous obtiendrez un grand écran avec des bords en haut et en bas. ASUS va maintenant introduire un système de triple caméra à l’arrière tout en gardant tous les éléments existants tels que le dissipateur thermique, le port USB-C supplémentaire, les déclencheurs, et plus encore.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur la nouvelle génération du smartphone de jeu de ASUS. Cependant, nous nous attendons à ce que la société se mette à en teaser les détails dans les jours précédant le lancement. Alors, restez à l’écoute pour plus d’informations.