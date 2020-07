Google Assistant prend en charge 6 nouveaux types d’appareils de la maison connectée

Google a étendu le support de Google Assistant à une pléthore de périphériques pour la maison connectée en ce début de semaine. Cette extension fait suite à une démarche analogue pour les appareils de divertissement de la maison en avril de cette année.

Selon le blog Google Developers, les nouveaux types d’appareils bénéficiant du support du Google Assistant sont les suivants :

Audio-video receiver

Streaming box

Streaming stick

Soundbar

Streaming soundbar

Speaker

« Ces nouveaux types d’appareils aident à mettre au point une solution plus complète pour les médias et les appareils de la maison connectée. En implémentant ces types et caractéristiques sur vos appareils de divertissement, vous pouvez permettre aux utilisateurs d’accéder pleinement aux commandes des appareils et des médias depuis n’importe quelle surface », a écrit Toni Klopfenstein, de Google, dans un article de blog.

Si vous êtes un développeur, vous pouvez consulter la documentation et les exemples de Google pour savoir comment mettre en œuvre ces nouvelles fonctionnalités. Grâce à cette documentation publique, un plus grand nombre de développeurs peuvent se mettre à l’ouvrage pour rendre leurs produits compatibles avec Assistant, ce qui améliore l’expérience des utilisateurs finaux.

Si vous êtes à la recherche de la prochaine grande tendance en matière de vente de produits, en particulier sur le matériel connecté, la grande liste de types d’appareils compatibles de Google Assistant est un bon point de départ.

Channel

Parallèlement, Google lance également un nouveau trait (commande) qu’elle appelle Channel. Comme son nom l’indique, Channel permet à Google Assistant d’identifier les commandes de l’utilisateur pour changer de chaîne de télévision.

« Les chaînes disponibles doivent être partagées sous forme de liste, par utilisateur ou appareil, lors de la synchronisation (SYNC) par l’attribut availableChannels. Cette liste doit comprendre toutes les chaînes principales ou populaires auxquelles l’utilisateur ou l’appareil est abonné. Pour garantir une faible latence des requêtes, nous vous recommandons de limiter la liste des canaux (à 30 canaux ou moins) », peut-on lire dans le guide à l’intention des développeurs.

On peut s’attendre à ce que Google révèle d’autres projets pour Assistant et les maisons connectées en général demain lors du Smart Home Summit aujourd’hui. Restez à l’écoute.