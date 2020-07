Les Logitech MX Master 3 et MX Keys pour Mac sont faits pour les accros d’Apple

Cette semaine, Logitech a annoncé un nouveau clavier et une nouvelle souris de la série Master à l’intention des designers sur Mac, qui seront disponibles en août. Bien que le clavier original MX Keys et la souris MX Master 3 fonctionnent déjà avec les appareils Apple et Windows, ces nouvelles versions sont destinées aux utilisateurs Apple et sont réglées pour « la vitesse et la précision », tout en ajoutant des touches dédiées pour s’adapter aux logiciels d’Apple. Il n’y a pas de mal à ce qu’elles aient une finition pour s’harmoniser avec vos autres appareils Apple.

Contrairement aux versions noires publiées à la fin de l’année dernière, ces nouveaux périphériques Mac arrivent dans une finition Gris Sidéral pour correspondre aux récents produits d’Apple. Ils seront mis en vente aux traditionnels côtés des MX Keys et MX Master 3.

La disposition du clavier MX Keys pour Mac (109 euros) est conçue spécialement pour être utilisée avec les appareils macOS, iPadOS et iOS. Trois touches de switch rapides se retrouvent sur la rangée supérieure, vous permettent de jumeler jusqu’à trois appareils, comme un Mac Pro ou un MacBook Air, et de passer de l’un à l’autre sans effort et en un instant.

Ses touches sont sphériques et ont des bords arrondis pour plus de confort et d’efficacité. Elles sont également rétroéclairées par un capteur de proximité qui s’ajuste automatiquement lorsque vous vous approchez ou vous éloignez du clavier. À l’arrière, il y a un port USB-C pour la recharge et, comme pour la MX Master 3, Logitech inclut un câble USB-C dans la boîte.

La souris idéale

La MX Master 3 pour Mac (109 euros) est aussi belle et aussi performante que ses précédentes versions, mais il est désormais doté d’un bouton de commande gestuelle et vous permet de la personnaliser entièrement pour une grande variété d’applications populaires, comme Adobe Premiere, Final Cut Pro, Google Chrome, Safari et la suite Microsoft Office. La MX Master 3 pour Mac permet de passer facilement d’un bureau à l’autre, de voir quelles applications sont ouvertes.

La MX Master 3 pour Mac conserve la roue de défilement MagSpeed, qui s’est éloignée de l’ancien mécanisme à cliquet de Logitech. Elle utilise à la place des aimants intelligents intégrés à la roue, de sorte qu’il est possible de passer d’un défilement par étapes à un défilement en roue libre. De cette façon, indique Logitech, vous pouvez faire défiler 1 000 lignes en une seconde. La batterie peut durer jusqu’à 70 jours et, contrairement à la Magic Mouse 2, vous pouvez continuer à l’utiliser même si elle est branchée en USB-C pour la recharger.

Les Logitech MX Master 3 pour Mac et MX Keys pour Mac sont mis en vente dès maintenant.