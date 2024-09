Gmail et Gemini : une synergie parfaite pour booster votre productivité

L’intelligence artificielle de Google, Gemini, continue de faire parler d’elle avec ses améliorations constantes et son intégration à de nombreuses applications populaires.

Gmail, le service de messagerie de Google, a récemment bénéficié de plusieurs fonctionnalités IA avancées grâce à Gemini, tant sur ordinateur que sur mobile. Parmi ces fonctionnalités, on retrouve la possibilité de résumer les longs e-mails, de suggérer des actions à entreprendre et de rédiger des réponses en quelques clics seulement, le tout grâce à l’IA générative de Google.

Gmail et Gemini : une intégration encore plus poussée

L’équipe d’Android Authority a découvert une nouveauté intéressante : Google semble vouloir aller encore plus loin en permettant d’accéder à certaines de ces fonctionnalités spécifiques à Gmail directement depuis la fenêtre de l’Assistant Gemini.

Cette nouvelle fonctionnalité a été activée dans la version 15.37.41.29.arm64 de l’application Google pour Android. Il est important de noter qu’elle n’est pas encore disponible publiquement et qu’Android Authority y a accédé grâce à la rétro-ingénierie.

Des suggestions intelligentes directement dans Gemini

Une fois la mise à jour officielle déployée, vous pourrez activer Gemini (en appuyant sur le bouton d’alimentation ou en glissant depuis les coins de l’écran) lorsqu’un e-mail est ouvert. Un ensemble de suggestions apparaîtra alors à l’écran, telles que résumer l’e-mail, suggérer une réponse ou lister les actions à entreprendre. Ces suggestions sont similaires à celles déjà présentes dans Gmail sur ordinateur et mobile, mais elles seront désormais intégrées à l’interface de l’Assistant Gemini.

Cette fonctionnalité exploite la capacité de Gemini à lire le contenu de votre écran pour vous proposer des suggestions ou des informations pertinentes. Pour l’instant, ces options spécifiques à Gmail ne sont pas disponibles dans les versions antérieures de l’application Google.

Accès limité pour le moment

Les fonctionnalités d’IA de Gmail nécessitent actuellement de s’inscrire au programme gratuit Workspace Labs de Google ou de disposer d’un abonnement Google One Premium avec IA. On ne sait pas encore si ces fonctionnalités Gmail dans l’Assistant Gemini seront accessibles à tous ou réservées aux utilisateurs de ces programmes.

Il semble de plus en plus évident que Gemini sera bientôt intégré à tous les produits Google. Cette évolution est positive, car l’IA générative nous permet de bénéficier d’une assistance toujours plus fiable et performante, nous libérant du temps pour nous consacrer à ce qui compte vraiment.