Google ajoute le mode sombre pour Docs, Sheets, et Slides sur Android

En tant que personne qui aime activer le mode sombre sur toutes les applications possibles, les nouvelles applications qui annoncent la prise en charge du mode sombre sont quelque chose qui m’enthousiasme toujours. Aujourd’hui, Google a commencé à déployer le mode sombre pour Docs, Sheets, et Slides sur Android.

L’implémentation respecte le basculement en mode sombre à l’échelle du système et donc, vous n’aurez pas à faire d’ajustements si votre système est réglé sur le mode sombre dans les paramètres. Vous pouvez également contrôler les préférences de chaque application depuis « Menu > Paramètres > Thème ».

De plus, vous pouvez prévisualiser votre document ou feuille actuelle dans le thème « clair » en utilisant « Plus -> Thème clair ». De cette façon, vous pouvez choisir de visualiser instantanément quelques fichiers dans le thème clair, ce qui vous sera utile à plusieurs reprises.

Si vous avez utilisé l’une des autres applications Google en mode sombre, vous connaissez le schéma de couleurs choisi par Google pour sa mise en œuvre. Cependant, les accents peuvent varier en fonction des applications spécifiques.

Comme mentionné ci-dessus, la société vient de commencer à déployer le mode sombre. Il se peut donc qu’il faille un certain temps avant qu’il arrive sur votre appareil. Au moment où j’écris ces lignes, Google n’a activé le mode sombre sur aucune de ces applications sur mon Pixel 4 XL. Le géant du logiciel promet que le mode sombre sera largement disponible sur Docs, Sheets, et Slides au cours des deux prochaines semaines.

Un déploiement dans les deux prochaines semaines

Bien que le thème devrait atteindre la version actuelle de votre application puisqu’il s’agit d’un déploiement côté serveur, je vous recommande de mettre à jour ces applications avec la dernière version disponible sur le Play Store.

L’année dernière, Google a promis de fournir le mode sombre à toutes ses applications de première nécessité. Le géant de la recherche a lentement ajouté le mode sombre à un certain nombre d’applications depuis, y compris l’application Google, Gmail et Google Agenda, bien que certaines applications telles que Google Maps n’aient pas de mode sombre sur iOS. Au cours des dernières années, le mode sombre a été un ajout populaire aux applications Android et iOS, grâce à ses avantages en matière d’économie de batterie et à son élégant design.