Google introduit une interface de Google Assistant inspirée de Siri sur Android Auto

Google a récemment introduit une nouvelle interface pour son Assistant sur Android Auto, et celle-ci rappelle étrangement l’interface de Siri sur CarPlay, le système embarqué d’Apple. Cette mise à jour apporte un nouvel élément visuel qui apparaît lors des interactions vocales avec Google Assistant.

Contrairement à l’actuelle barre de Google Assistant qui se trouve en bas de l’écran d’Android Auto, cette nouvelle interface ne remplace pas totalement l’ancienne. La barre traditionnelle reste présente pour initier des commandes, mais la nouvelle interface prend le relais lorsque Assistant attend une réponse de l’utilisateur. Par exemple, lorsque l’utilisateur doit confirmer une destination ou choisir un type de commerce pour lequel il a demandé des directions.

D’après les captures d’écran et les descriptions disponibles, cette nouvelle interface se présente sous la forme d’une onde colorée et dynamique qui s’anime en fonction des interactions vocales. Elle semble occuper la partie inférieure de l’écran, superposée à l’application ou à la vue de la carte en cours d’utilisation. De plus, une icône de microphone s’affiche et pulse lorsque l’utilisateur parle, indiquant visuellement que l’Assistant est en train d’écouter.

La similitude avec l’interface de Siri sur CarPlay est frappante. Siri utilise également une onde colorée qui s’anime pendant les interactions vocales, occupant également la partie inférieure de l’écran. Cette nouvelle interface pour Android Auto pourrait améliorer l’expérience utilisateur en rendant les interactions vocales plus intuitives et visuellement attrayantes. Les animations dynamiques et les couleurs vives pourraient donner l’impression que l’Assistant est plus réactif et engageant.

Une inspiration évidente de Siri sur Android Auto

Cependant, cette nouveauté pourrait ne pas plaire à tout le monde. Certains utilisateurs pourraient trouver cette interface distrayante ou superflue, surtout s’ils préfèrent la simplicité de la barre existante. Pour l’instant, il est difficile de savoir si cette nouvelle interface deviendra la norme pour toutes les interactions avec Assistant sur Android Auto ou si elle restera une fonctionnalité optionnelle. Google pourrait continuer à affiner et à améliorer cette interface en fonction des retours des utilisateurs.

À ce stade, il est également incertain dans quelle mesure cette nouvelle interface a été déployée. On l’a observée sur la version 12.5 d’Android Auto fonctionnant sur un Galaxy Z Fold 6, mais sa disponibilité plus large reste à déterminer.