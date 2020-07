Sony va modifier son nom après plus de 60 ans de bons et loyaux services

Sony est un nom important dans l’industrie de l’électronique grand public depuis longtemps déjà. Ce géant de la technologie basé à Tokyo fabrique toutes sortes d’appareils électroniques allant des smartphones, des appareils photo et des capteurs de caméras, et des accessoires de vlogging aux consoles de jeu haut de gamme et même aux voitures électriques. Le nom « Sony » est donc très important dans le secteur de l’électronique grand public. Cependant, selon de récents rapports, la société changera de nom à partir de l’année prochaine.

Récemment, lors d’une assemblée générale annuelle, les actionnaires de la société auraient approuvé la proposition de changer le nom de la société. Selon les rapports, le nouveau nom de la société sera « Sony Group » au lieu de simplement dire « Sony ». Cela n’est pas une restructuration brutale dans le cadre des exercices de rebranding mondial, mais d’une certaine manière, ce moment est tout aussi important que celui de 1958.

« Nous avons décidé de rebaptiser la société “Sony Group” parce que nous voulons utiliser pleinement la diversité de notre portefeuille d’activités pour promouvoir le développement et l’évolution de l’entreprise », aurait déclaré le PDG de la société, Yoshida Kenichiro. En termes pratiques, il y a une dynamique importante derrière ce changement.

Comme de nombreux observateurs de longue date de Sony n’ont pas tardé à le souligner, la nouvelle utilisation du terme « Group » implique un nivellement interne historique qui place la division électronique, autrefois sacro-sainte, sur le même pied d’égalité que les divisions de jeux, de films et de la musique.

Si vous ne le savez pas, Sony a démarré en 1946 sous le nom de « Tokyo Telecommunications Industry Co., Ltd ». Après environ 12 ans, en 1958, la société a adopté le nom de « Sony ». À l’époque, ce nom représentait l’objectif de la société de devenir une marque mondiale. C’était le rêve du co-fondateur de la société, Shoda Morita. Maintenant que la société est devenue une marque mondiale, le changement de nom intervient après 60 années entières à apposer ce nom sur tous ses produits. Mais, plutôt que tout révolutionner, il s’agit simplement de l’ajout du mot « Group » qui est censé diversifier davantage les activités de la société.

Elle prévoit d’adopter le nouveau nom, « Sony Group », dès le début du prochain exercice fiscal, en avril 2021.