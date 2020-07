Les futurs Galaxy Buds Live s’affichent sur la toile

La prochaine série d’écouteurs sans fil de Samsung est sur le point d’être lancée et a encore été présentée en avant-première dans une nouvelle fuite. Evan Blass a partagé les premières images en haute résolution des écouteurs, confirmant certains des précédents rapports qui suggéraient une nouvelle conception.

Les futurs Galaxy Buds Live, le nom donné à cette nouvelle série d’écouteurs, sera doté d’un design en forme de haricot qui leur permettra de se loger dans votre oreille au lieu de dépasser comme c’est le cas sur les Galaxy Buds+.

En outre, la fuite laisse entrevoir une poignée de fonctionnalités haut de gamme que Samsung va regrouper. Il y a deux micros séparés à l’arrière des boutons, ainsi qu’une découpe en forme d’évent qui pourrait éventuellement permettre l’annulation du bruit pour les appels et la musique, ce qui leur permettrait de se mesurer à des rivaux tels que les AirPods Pro d’Apple. Bien qu’il soit difficile de dire à partir de ces photos si les Galaxy Buds Live seront capables de bloquer activement les bruits extérieurs.

Les rendus offrent également un aperçu du boîtier de charge légèrement aminci. Samsung semble avoir arrondi les bords du boîtier, ce qui le rend plus compact et plus facile à transporter. Cependant, la fonctionnalité restera la même. L’étui sera vraisemblablement équipé d’aimants qui vous permettront de placer rapidement vos écouteurs à l’intérieur. L’autonomie est la caractéristique principale des Galaxy Buds+, il reste donc à voir si Samsung a fait un compromis sur ce point en optant pour une esthétique plus fine.

De plus, la dernière fuite révèle les trois options de couleurs dans lesquelles les Galaxy Buds Live seront disponibles : Noir, Blanc et un nouveau coloris Mystic Bronze que les futurs smartphones Galaxy Note 20 de Samsung vont également se vanter.

Concurrencer les AirPods Pro

Plus tôt ce mois-ci, les Galaxy Buds Live ont également été repérés dans une liste de la FCC. Bien que les autres caractéristiques des Galaxy Buds Live ne soient pas encore connues, la rumeur veut qu’ils soient proposés à un prix compétitif pour concurrencer les populaires AirPods Pro.

Les Galaxy Buds Live devraient être officialisés le mois prochain lors de l’événement Unpacked 2020 — le 5 août, où la société dévoilera sa prochaine gamme de smartphones Galaxy Note et Galaxy Flip.