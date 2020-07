Amazon Prime Video se dote d’une application de bureau Windows 10

Microsoft essaie depuis longtemps de remplir sa boutique d’applications, en poussant chaque framework de développement, des UPW aux PWA, pour inciter les développeurs à se lancer. Cependant, certains mouvements vont dans la direction opposée, les développeurs et les marques quittant plutôt le Microsoft Store. Néanmoins, l’arrivée de l’application Amazon Prime Video offre un certain confort qui va ravir les utilisateurs du service.

L’application dédiée de Amazon Prime Video pour Windows 10 est maintenant en ligne dans le Microsoft Store, a annoncé la société ce jeudi. Il a toujours été possible d’accéder à Amazon Prime Video à partir de n’importe quel navigateur web, on peut donc se demander pourquoi se donner la peine d’utiliser une application séparée.

Outre le fait de séparer certaines activités, cette nouvelle application Windows présente un avantage pratique que le navigateur ne peut pas offrir. Comme ce que l’application Prime Video offre sur les mobiles, les abonnés pourront également télécharger des vidéos pour les visionner hors ligne.

Cela peut toutefois avoir une limite que ni Amazon ni Microsoft ne mentionnent d’emblée. The Verge rapporte que la quasi-totalité des vidéos qu’ils ont essayé de télécharger ont atteint leur maximum à 720p, même si la vidéo est répertoriée avec des résolutions plus élevées.

Bien sûr, vous pouvez toujours regarder des vidéos en plus haute résolution, mais vous devrez le faire par streaming, soit à partir de l’application, soit à partir d’un navigateur Web comme auparavant. L’application offre également les fonctions à valeur ajoutée les plus populaires d’Amazon Prime Video, comme l’intégration de X-Ray et IMDB, afin que vous ne manquiez pas une occasion d’utiliser l’application native.

Une application gratuite

Amazon a récemment étoffé son contenu original en streaming pour concurrencer des rivaux comme Netflix. Cela inclut des séries TV fortement plébiscité comme Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel et Homecoming. Un récent rapport a révélé que la société “recherche activement” des accords de licence pour la télévision en direct et, au début de la semaine, elle a introduit une fonction “Watch Party” aux États-Unis, permettant à une centaine de personnes de regarder des émissions en streaming avec leurs amis.

L’application Windows 10 est gratuite, mais un abonnement à Amazon Prime Video coûte 49 euros par an.