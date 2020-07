Samsung lance un stérilisateur UV pour les smartphones et les petits objets

En un mot : Pour des raisons évidentes, il est plus important que jamais de s’assurer que les objets que nous touchons sont propres. Les smartphones sont depuis longtemps connus comme l’un des objets les plus sales que nous manipulons régulièrement, et c’est là qu’un stérilisateur UV s’avère utile.

Ne soyez pas surpris si vous remarquez une augmentation des gadgets qui utilisent la lumière ultraviolette pour tuer les bactéries. Bien que ce ne soit pas exactement une façon de tuer le coronavirus COVID-19, ces bibelots promettent la tranquillité d’esprit en tuant les autres organismes nuisibles qui pourraient affaiblir votre système immunitaire contre le virus. ZAGG a récemment lancé de tels « désinfectants UV » pour les smartphones et, sans surprise, Samsung dévoile son premier stérilisateur UV.

Toutes les lumières ultraviolettes ne sont pas identiques et certaines longueurs d’onde sont en fait nocives pour la peau ainsi que pour les appareils électroniques comme les smartphones. Les UV-C sont le spectre qui est présenté comme la gamme « sûre » pour les humains et l’électronique, mais les impulsions de cette lumière peuvent être mortelles pour les micro-organismes.

C’est le même principe que celui utilisé par les stérilisateurs UV comme celui que Samsung lance actuellement en Thaïlande. La boîte blanche est suffisamment grande pour loger les plus gros smartphones de Samsung, actuellement le Galaxy S20 Ultra, et même d’autres articles comme des lunettes de soleil ou les écouteurs Galaxy Buds+ de Samsung.

La boîte bombarde le smartphone de lumière UV-C pendant dix minutes, assez pour tuer 99 % des bactéries, affirme Samsung. Il a une astuce spéciale pour les smartphones de Samsung, car il peut charger le smartphone sans fil à l’intérieur, même lorsque la lumière UV-C s’éteint. En effet, le boîtier se connecte à n’importe quelle source d’alimentation USB-C et dispose d’un chargeur Qi intégré de 10 watts, vous permettant de recharger des appareils sans fil tels que des smartphones, des Galaxy Buds ou la Galaxy Watch tout en les désinfectant simultanément.

Un marché en plein essor

La pandémie liée au COVID-19 a entraîné une forte augmentation de la demande de produits désinfectants à base de lumière UV, et Samsung souhaite répondre à cette demande. En ce moment, le stérilisateur UV ITFIT n’est disponible en Thaïlande que pour 1 590 bahts (environ 45 euros). On ne sait pas encore si l’entreprise prévoit de lancer l’accessoire en dehors de la Thaïlande, mais vous pouvez également opter pour les versions de mophie ou d’InvisibleShield, désormais disponibles en France.

Ou bien, si vous attendez suffisamment longtemps, vous verrez probablement une avalanche de ces désinfectants UV sur le marché, certains étant peut-être moins fiables que d’autres.