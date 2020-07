Étant l’un des favoris des passionnés de technologie ces dernières années, Xiaomi attire l’attention avec ses smartphones abordables et l’interface MIUI offerte aux utilisateurs. Une nouvelle fonctionnalité qui prendra place dans la nouvelle interface de l’entreprise, appelée MIUI 12 depuis quelque temps, a fait surface.

Par rapport à MIUI 11, MIUI 12 présente déjà de nombreuses innovations, tant sur le plan visuel que sur celui des performances. L’une de ces innovations est un nouveau mode de lecture. En tant que caractéristique que Xiaomi a commencé à tester dans MIUI 12, le mode de lecture est une étape importante pour éliminer la fatigue visuelle des utilisateurs.

En effet, Xiaomi travaille apparemment sur un nouveau mode « Papier » à ajouter à ses paramètres d’affichage dans MIUI 12. Cette option, qui n’est pas encore opérationnelle, fera partie d’un « mode de lecture amélioré » dans la nouvelle surcouche de Xiaomi.

Elle ajouterait une texture semblable à celle du papier à l’écran pour réduire encore plus la fatigue visuelle par rapport au mode nocturne normal. Le nouveau réglage a été trouvé dans la ROM bêta de MIUI 12 China sortie le 30 juin (v20.6.30). Il a été signalé pour la première fois par le blog polonais MIUI Polska.

Selon le rapport, l’option « Papier » sera disponible dans les paramètres du mode de lecture de MIUI 12. Elle ajoutera apparemment une « texture grossière analogue à du papier » à tous les éléments de l’écran, ce qui lui donnera l’apparence d’un affichage E Ink. Il n’y a pas plus d’informations sur cette fonctionnalité pour le moment. Cependant, nous espérons obtenir plus d’informations le plus tôt possible.

3 options de lecture

Xiaomi ajouterait également 3 options différentes dans le nouveau mode de lecture pour ajuster la température des couleurs de l’écran dans sa ROM Android de prochaine génération. Selon le rapport, les nouvelles options sont « Couleurs exactes », « Couleurs claires » et « Noir et blanc ». Alors que la première option n’entraînera aucune réduction de la saturation des couleurs en dehors de la superposition jaune normale en mode de lecture, la deuxième option apportera des couleurs délavées analogues à un mode de lecture « chromatique ». L’option Noir et Blanc s’explique d’elle-même.

Aucune des fonctionnalités susmentionnées n’est disponible dans la dernière version de MIUI. Xiaomi n’a pas non plus de nouvelles de la date de lancement. Cela dit, espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour qu’elles soient disponibles dans les appareils Xiaomi.