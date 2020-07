CutiePi est une tablette open source basée sur un Raspberry Pi

Le Raspberry Pi a ouvert un tout nouveau monde de projets DIY, mais il a été ironiquement plus difficile de produire un ordinateur propulsé par un PI « normal » qui ne ressemble pas à un Frankenstein. Bien sûr, il existe certains kits qui vous permettent d’assembler facilement un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou même une tablette Raspberry Pi, mais ceux-ci ressemblent plus à des choses que vous préférez laisser à la maison plutôt que de transporter dans le train ou autre.

C’est pour ce cas d’utilisation précis que CutiePi est né. La CutiPie est une tablette avec un écran de 8 pouces d’une résolution de 1 280 x 800 pixels, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et une poignée de transport. C’est également un appareil modulaire open source qui est alimenté par un ordinateur monocarte Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite.

La tablette est conçue pour exécuter des logiciels basés sur Linux et les conceptions matérielles et logicielles sont open source, ce qui signifie que tout le monde peut télécharger tout ce dont vous avez besoin pour construire et configurer votre propre tablette CutiePi. Mais si vous n’avez pas d’imprimante 3D ou les moyens de construire votre propre circuit imprimé, vous pouvez soutenir la campagne CutiePi sur Kickstarter pour réserver une tablette CutiePi complète ou juste les composants dont vous avez besoin.

Les développeurs prévoient de commencer à expédier la tablette en novembre, où elle devrait se vendre 229 dollars. Mais les contributeurs de la campagne peuvent en réserver une pour des prix plus bas. Ce prix comprend une tablette, une carte micro SD avec le logiciel préinstallé et les câbles.

Les contributeurs peuvent également commander uniquement la carte de circuit imprimé s’ils préfèrent assembler leur propre boîtier. La carte comprend des ports USB Type-C et Type-A, 6 broches GPIO, un port micro HDMI, du Wi-Fi 4, du Bluetooth 4.0, un gyroscope et d’autres composants dont un bouton de veille/réveil, la gestion de l’alimentation et un amplificateur. Un simple paiement de 81 euros vous permet d’obtenir deux cartes CutiePi et un jeu de câbles.

Un OS optimisé

Au centre de la carte, il y a aussi un emplacement SODIMM pour le Raspberry Pi Compute Module, qui fait office de cerveau de la tablette. Il s’agit d’un ordinateur monocarte doté d’un processeur Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 cadencé à 1,2 GHz et de 1 Go de RAM.

Les logiciels capables de fonctionner sur les ordinateurs Raspberry Pi ne manquent pas. CutiePi prend également en charge une version personnalisée du système d’exploitation Raspbian avec l’interface utilisateur CutiePi Shell, qui rend le système d’exploitation plus convivial grâce à un clavier à l’écran, un navigateur Web optimisé pour le tactile et d’autres caractéristiques, dont un indicateur de batterie.