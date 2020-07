Le prix de la PlayStation 5 n’est apparemment pas encore fixé

La PlayStation 5 devrait être lancée dans quelques mois, à temps pour les fêtes de fin d’année. Mais apparemment Sony n’a pas encore finalisé le prix de la console de nouvelle génération. Un utilisateur de Reddit qui se fait appeler youessbee a partagé dans le subreddit PS5 qu’il a répondu à une enquête de Nielsen sur le prix de la PlayStation 5 et de sa version numérique.

« Comme mentionné dans la description du produit, le prix de ce nouveau produit (PlayStation 5) n’a pas encore été déterminé », peut-on lire dans une capture d’écran de l’enquête. L’enquête attribue également à la console un prix « aléatoire » de 349 livres sterling pour la console de base et de 259 livres sterling pour la version numérique, ce qui équivaut respectivement à environ 390 et 290 euros.

L’utilisateur de Reddit affirme qu’après avoir répondu à des enquêtes Nielsen sur les séries TV et les films avec des synopsis « aléatoires », une série TV ou un film avec la même histoire sont sortis après quelques mois. Évidemment, cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit des prix exacts pour la PlayStation 5, car youessbee a déclaré que dans de précédentes enquêtes, les prix mentionnés étaient bas, et que les produits sortis ont eu une augmentation de 20 % du coût.

Si l’enquête et la capture d’écran sont authentiques, Sony pourrait prendre en compte les réponses à ces enquêtes au sérieux et décider du prix de la PlayStation 5 à la dernière minute. Les prix indiqués dans l’enquête, quant à eux, font suite à des rumeurs selon lesquelles il y aurait une différence de prix d’environ 100 euros entre les deux versions de la console.

En outre, l’importante possibilité d’écart de prix entre la version de base et la version numérique a déjà été suggérée lors d’une récente fuite, et avec des jeux physiques qui risquent d’être prohibitifs, si le prix de la version numérique est plus abordable, la PS5 Digital Edition sera pratiquement un must-have à l’achat pour les fans de console de nouvelle génération.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X

Comme vous pouvez l’imaginer, au-delà des aspects techniques, le prix sera l’un des principaux facteurs dans la bataille des consoles de la prochaine génération. La PlayStation 5 devrait sortir avec un prix de 500 dollars, et 400 dollars pour la version numérique. Cependant, le responsable de la division Xbox, Phil Spencer, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la Xbox Series X concurrence son rival de longue date.

Pour l’instant, les joueurs ne peuvent qu’attendre les annonces officielles sur les prix de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, mais il reste à voir laquelle, entre Sony et Microsoft, révélera le prix de sa console en premier. Mais, Sony doit se méfier de la plus grande capacité de Microsoft à absorber une perte par rapport aux prix des consoles de nouvelle génération.