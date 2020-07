Spotify pourrait bientôt intégrer son interface de lecteur Web à l’application de bureau

Spotify travaille à ajouter son expérience de lecteur Web à l’application de bureau par le biais d’une refonte. Cette refonte devrait permettre d’obtenir une interface Web moderne tout en conservant les contrôles précis que vous avez déjà dans l’application Spotify.

En effet, la plateforme de musique en ligne la plus utilisée au monde fournit des services pour de nombreuses plateformes différentes, en particulier les appareils mobiles. La société, qui fournit des services à plus de 125 millions d’abonnés enregistrés sur macOS, Windows, iOS, Android, Linux, Windows Mobile, Chromebook et un navigateur Web, est censée modifier la conception de l’application de bureau pour fournir une expérience cohérente entre ses solutions.

Jane Manchun Wong a remarqué la refonte et a partagé quelques images sur Twitter. Bien que le nouveau design de l’application de bureau soit analogue à la version actuelle, on peut dire qu’il a l’air plus moderne. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore en ligne et nous ne savons pas quand Spotify la diffusera à tout le monde.

Si vous utilisez la version Web, vous vous sentirez comme chez vous lorsque Spotify présentera la refonte à tous les utilisateurs. Personnellement, l’interface du lecteur Web ne me dérange pas, mais en regardant quelques commentaires sous le tweet original, tout le monde n’est pas favorable à ce changement.

En fait, après quelques minutes de navigation sur les subreddits de Spotify, j’ai appris que la société teste la refonte avec des utilisateurs limités depuis quelques mois maintenant. Il y a même des messages dans la communauté Spotify qui demandent à a société d’autoriser un changement optionnel pour basculer entre les designs Web et bureau.

Spotify is redesigning the desktop app, basing the design on the web player pic.twitter.com/bfwxRm6Oaa —Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 3, 2020

Vraiment bien ?

“Il est impossible de voir les amis que vous suivez, de suivre des profils non artistes, de changer l’image de la playlist, de rechercher une chanson dans une playlist ou de trier la playlist par des filtres tels que : date d’ajout, durée de la chanson, nom de l’artiste ou nom de l’album. Il est également impossible de voir un album sur la page d’un artiste après avoir cliqué sur l’album », a écrit un utilisateur de Spotify.

En partant de là, le géant suédois du streaming audio pourrait s’efforcer d’ajouter toutes ces fonctionnalités auxquelles les utilisateurs de Spotify sur un ordinateur de bureau sont habitués, tout en y apportant une touche de modernité grâce à la refonte. Alors, quelle interface préférez-vous ?