Le processus de révision de l’App Store d’Apple permettra aux développeurs de contester les règles

C’est une grande semaine pour Apple et les développeurs sur les plateformes d’Apple. Alors que l’accent a été mis sur le passage de la société à son propre processeur basé sur l’architecture ARM, le premier jour de la WWDC 2020 a été principalement rempli de nouvelles relatives aux logiciels sur les ordinateurs de bureau et les smartphones. Alors que certaines choses ont besoin d’être vérifiées, Apple a annoncé un autre changement explosif qui donne enfin à son App Store un semblant d’ouverture, du moins en ce qui concerne les opinions.

En effet, Apple a annoncé deux changements majeurs dans sa façon de gérer les litiges entre l’App Store et les développeurs tiers. Le premier est que Apple permettra désormais aux développeurs de faire appel d’une violation spécifique d’une directive de l’App Store, et qu’il y aura également un processus séparé pour contester la directive elle-même.

En outre, Apple a déclaré qu’elle ne retarderait plus les mises à jour des applications destinées à corriger les bugs et autres fonctions essentielles en cas de litige avec l’App Store.

Apple est célèbre pour avoir exercé une main de fer sur l’App Store afin de garantir la qualité et la sécurité des applications. Mais, elle est également tristement célèbre pour ses règles qui sont parfois appliquées de manière injuste ou qui sont elles-mêmes injustes. Des règles qui parfois changent soudainement pour s’adapter à la position d’Apple sans avertissement préalable.

Il est surprenant qu’Apple s’exprime désormais dans ce domaine. Il s’agit d’une seule phrase dans un seul paragraphe d’un long article sur les changements qui seront apportés à l’App Store, mais c’est celle qui peut avoir l’effet le plus substantiel pour les anciens et les nouveaux développeurs. Les développeurs pourront désormais remettre en question et contester les directives de l’App Store d’Apple.

Un réel besoin

Les développeurs d’applications ont toujours eu la possibilité de faire appel des décisions prises contre leurs applications par les examinateurs, mais c’est tout ce qu’ils peuvent obtenir. Le fait qu’ils soient d’accord ou non avec les règles n’est même pas pris en compte. Bien qu’Apple n’ait pas encore précisé comment elle prévoit de mettre en œuvre cette mesure, il s’agit encore d’un énorme changement de cap pour la société.

Le calendrier est tout aussi intéressant. Cette petite annonce intervient après le drame de la nouvelle application de messagerie électronique Hey de Basecamp qui a d’abord été approuvée puis rejetée sur la base des politiques de l’App Store que beaucoup remettent en question depuis le début. Elle survient également au moment où Apple fait l’objet d’une enquête de la Commission européenne précisément pour ces lignes directrices.