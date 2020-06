Google Assistant va désormais s’exécuter en local sur les Chromebooks

Google Assistant est déjà assez omniprésent, avec une disponibilité sur les smartphones, les enceintes connectées, plus récemment, les Chromebooks. En effet, l’assistant fait aujourd’hui partie intégrante de l’expérience Chromebook. Grâce à sa polyvalence et à sa facilité d’utilisation, Google Assistant a évolué pour devenir l’un des assistants virtuels les plus efficaces qui soient.

Si vous avez déjà utilisé Google Assistant, vous avez dû remarquer que les performances sont généralement réduites lorsque vous l’utilisez sur des réseaux à connectivité lente ou limitée. Cela est dû au fait que l’assistant communique généralement avec le cloud pour traiter vos requêtes.

Lors de la Google I/0 2019, le géant de la recherche a annoncé son Google Assistant « nouvelle génération » qui fonctionne en grande partie sur l’appareil. Avec le Pixel 4, Google a pu réduire Assistant au point qu’il peut fonctionner localement (au lieu d’être entièrement accessible depuis le cloud). Grâce à ce changement subtil, mais significatif, l’assistant est devenu sensiblement plus rapide — jusqu’à 10 fois plus que ce que Google prétend. Cependant, ce changement n’a pas encore été introduit dans les Chromebooks.

Traditionnellement, lorsque vous envoyez une demande à l’assistant, cette demande est traitée dans le cloud sur les serveurs de Google. Cela signifie que la vitesse de réponse de l’assistant est déterminée par la vitesse de votre connexion Internet — des connexions plus lentes signifient des temps d’attente plus longs. C’est pourquoi il était si important pour Google de passer à un modèle de type « on-device », car les assistants numériques sont avant tout une question d’efficacité. Il est plus probable que vous utilisiez quelque chose de rapide, de simple et d’évident.

C’est sur le point de changer dans un proche avenir puisque cette même fonctionnalité arrive dans Chrome OS.

Un simple flag

Selon un nouveau flag repéré par Chrome Unboxed sur le canal Canary de Chrome OS, Google s’efforce de permettre la prise en charge de Assistant en arrière plan sur le périphérique Chrome OS. On peut s’attendre à une amélioration des performances globales de l’assistant une fois qu’il sera opérationnel. Cependant, nous devrons attendre de voir à quel point la différence sera sensible.

Bien que le flag ne décrive pas tout à fait la fonctionnalité, 9to5Google a trouvé un commentaire dans un commit sur Chromium Gerrit qui dit : « Permet à l’assistant de traiter les requêtes les plus courantes sur l’appareil ».

Il n’est pas encore clair si l’assistant sur l’appareil sera disponible dans tous les Chromebooks. Selon le rapport, les appareils équipés de Kukui (nom de code du processeur MediaTek MT8183) le prendront en charge. Cela inclut des appareils tels que la tablette Lenovo Chromebook Duet. On peut s’attendre à ce que les Pixelbook soient également inclus.