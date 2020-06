Spotify explore apparemment l’ajout de vidéos musicales

Bien que Spotify ait déjà utilisé la vidéo, elle ne fait pas partie intégrante de l’application de streaming musical pour le moment. Cela pourrait bien changer, d’après du code caché dans la version actuelle de l’application mobile. Spotify prévoit de prendre exemple sur une page de YouTube Music pour ajouter le support des vidéos et les rendre accessibles directement depuis l’onglet « En cours de lecture ».

Grâce à cet ajout, vous pourrez peut-être passer de manière transparente de la version audio à la version vidéo d’un titre. Jane Manchun Wong a réussi à activer cette fonctionnalité. Selon Wong, l’intégration vidéo existera sous la forme d’un onglet séparé, vraisemblablement à gauche de la pochette de l’album. C’est-à-dire qu’il y aura un total de trois sections : canvas (courtes vidéos qui se répètent en boucle), couverture d’album fixe, et vidéo dans l’onglet « En cours de lecture » de Spotify.

Le texte de l’encart se lit comme suit : « Merci de l’intérêt que vous portez à la vidéo. Nous sommes toujours en train d’explorer ce qui pourrait se passer ici ». Il est évident que Spotify est en train de trouver des accords pour fournir des vidéos à sa plateforme. Cependant, nous devrons attendre que le géant du streaming annonce officiellement la fonctionnalité pour en savoir plus en matière de disponibilité.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV

—Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020