iOS 14 permet enfin de modifier l'application de mail et le navigateur par défaut

iOS 14 d’Apple ne manque pas de nouvelles fonctionnalités, mais il y a un changement très simple qui pourrait rendre l’utilisation quotidienne de votre iPhone moins frustrante. En effet, Apple répond à une demande qui a été entendue à peu près depuis le jour où elle a pris en charge pour la première fois les applications tierces sur iOS : permettre aux gens de changer les applications par défaut. Cette demande est maintenant prise en compte par iOS 14. Ou, au moins, dans deux cas précis.

Apple a finalement décidé de donner aux utilisateurs la possibilité de choisir leur navigateur Web et leurs applications d’e-mail préférés dès qu’iOS 14 et iPadOS 14 seront déployés. Bien qu’Apple ne l’ait pas dit explicitement sur scène lors de la WWDC 2020, la société a mentionné le changement dans l’une des diapositives. « Définir un navigateur Web et une application de messagerie par défaut qui se lancent lorsque vous cliquez sur un lien ou que vous voulez composer un nouvel e-mail », lit-on sur la page de description des fonctionnalités de la preview d’iOS 14 d’Apple.

Si ce changement peut sembler négligeable pour les utilisateurs d’Android qui ont la possibilité de définir des applications par défaut pour pratiquement tous les services, il s’agit d’un énorme changement pour Apple et son système d’exploitation fermé.

Autrement dit, les utilisateurs ne seront plus obligés d’utiliser Mail ou Safari lorsque vous appuyez sur un lien ou que vous allez composer un nouveau message. Grâce à ce changement, les utilisateurs d’iOS et d’iPadOS peuvent enfin définir leurs applications de messagerie favorites telles qu’Outlook ou Gmail et des applications de navigation comme Chrome ou Firefox. Toutefois, le moteur de navigation continuera à être WebKit d’Apple.

Si vous envoyez fréquemment des courriels, cela pourrait vous faire gagner beaucoup de temps au cours d’une journée ordinaire.

Au boulot les développeurs

Apple a déclaré à The Verge que les développeurs devront mettre à jour leurs applications pour ajouter la prise en charge de cette fonctionnalité. Ce ne sera pas un gros problème, car les développeurs d’applications auront suffisamment de temps pour intégrer le changement.

Le géant de Cupertino n’a pas mentionné s’il prévoit de permettre aux utilisateurs de modifier les options par défaut d’autres applications comme les lecteurs de musique. Il y a de fortes chances pour que vous deviez attendre plus longtemps pour définir Spotify ou tout autre lecteur de musique de votre choix comme application par défaut sur iOS et iPadOS. Cela dit, c’est une excellente première étape pour ouvrir les portes du jardin clos d’Apple, du moins en ce qui concerne les préférences logicielles.