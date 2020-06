L’écran poinçonné du Galaxy Fold 2 pourrait ressembler à ça

La plupart des yeux seront peut-être tournés vers le Galaxy Note 20 en août, mais ce ne sera pas le seul smartphone que Samsung annoncera dans les prochains mois. Certains pourraient même être plus intéressés de voir ce qui a changé dans la troisième génération du smartphone pliable de Samsung qui, selon les fuites, a subi une sacrée transformation.

En plus d’un écran plus large et des bords plus minces, Samsung aurait décidé d’utiliser un écran poinçonné pour le Galaxy Fold 2 ce qui s’apparente à une excellente idée — bien que le choix du placement va être controversé. Le premier Galaxy Fold avait une encoche pour loger ses capteurs en façade, découpant un coin de l’écran pour minimiser la perturbation de l’affichage. Il est vrai que cela peut être moins distrayant que d’avoir un trou au milieu de l’écran ou sur un côté de l’écran. Ironiquement, c’est là que se trouve la découpe circulaire du Galaxy Fold 2.

La populaire source Ice Universe a partagé un rendu de ce à quoi ressemblerait l’écran pliable avec un petit trou pointu analogue à celui du Galaxy Note 10 et du Galaxy S20. Visuellement, cela semble déséquilibré, mais l’encoche dans le coin du premier Galaxy Fold l’était aussi.

Néanmoins, la source a également expliqué que c’est peut-être la seule position qui lui convienne de toute façon. Un trou au centre est probablement impossible, étant donné que c’est là que sera située la charnière. Il n’est probablement pas possible non plus de centrer la découpe sur la droite, car cela placerait la caméra frontale directement derrière la matrice de la caméra principale. De même, la placer sur la moitié gauche la placerait derrière la caméra extérieure.

Même si ces conceptions étaient techniquement possibles, elles auraient abouti à un smartphone beaucoup plus épais.

At first, I thought the hole location was strange, but then I thought about it carefully. This might be the most suitable location. pic.twitter.com/r0PBtQGkhl —Ice universe (@UniverseIce) June 24, 2020

Le seul choix ?

Cette solution est sans doute la plus appropriée, étant donné les limites technologiques actuelles. Bien sûr, elle n’est peut-être pas esthétique pour tout le monde, mais elle semble bien meilleure qu’un épais bord et augmente également la surface de l’écran. Le Galaxy Fold 2 devrait avoir trois zones de caméra. La caméra principale à l’arrière occuperait une grande partie du bord latéral tandis que la caméra avant à l’extérieur serait au milieu. En d’autres termes, il n’y a pas vraiment d’autre endroit pour insérer cette caméra à l’intérieur de la face avant.

La plupart des spécifications du Galaxy Fold 2 sont encore en cours d’élaboration, mais la plus grande nouveauté concernera les écrans. En plus d’un écran flexible plus grand à l’intérieur, on pense que l’écran secondaire à l’extérieur couvrira également toute la surface. Cela le rendrait plus utilisable comme un téléphone normal dans les situations où il serait trop encombrant d’utiliser un appareil plus grand ressemblant à une tablette.

Attendre le Galaxy Fold 3 ?

L’année prochaine, Samsung optera probablement pour un design tout écran. La société travaille depuis longtemps sur une caméra sous l’écran et même si sa technologie n’est pas prête à temps pour le Galaxy Fold 3, elle peut toujours opter pour une solution tierce. De même, le Galaxy Fold 3 sera probablement doté d’un écran beaucoup plus robuste et peut-être aussi d’un support pour le S Pen, grâce à un partenariat avec le fabricant de verre Gorilla Corning.

Cela ne rend pas moins excitant le prochain Galaxy Fold 2. Il s’agira probablement d’une amélioration significative par rapport à son prédécesseur.