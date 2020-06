Samsung va lancer trois smartphones phares en trois mois

Jusqu’à présent, l’année a été difficile pour de nombreuses entreprises, dont certaines ont même été contraintes de fermer au cours des six derniers mois. Même les géants de l’industrie ne sont pas à l’abri des effets de la pandémie du COVID-19 sur l’économie.

C’est l’un des facteurs que Samsung a mis sur le compte des mauvaises ventes de la série de smartphones Galaxy S20 et elle pourrait maintenant être obligée de prendre des mesures drastiques. Des mesures qui comprennent apparemment le lancement de trois vaisseaux phares haut de gamme en trois mois, un pour chaque mois à partir du mois d’août.

On s’attend déjà à ce que Samsung annonce un grand nombre de produits haut de gamme début août, à commencer par la série Galaxy Note 20. Elle sera rejointe par le Galaxy Fold 2 et deux tablettes Galaxy Tab S7, mais il pourrait même y avoir un second produit sous la forme du Galaxy S20 « Fan Edition », alias Galaxy S20 Lite. Bien entendu, Samsung ne devrait pas les lancer tous en même temps, mais il semblerait qu’elle adopte maintenant un calendrier assez inhabituel.

Selon un rapport des médias coréens, Samsung prévoit de lancer un appareil par mois dans le courant des trois prochains mois. Cela signifie qu’elle lancera le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra (ou « + ») en août, tandis que le Galaxy Fold 2 sera lancé en septembre.

Le Galaxy S20 Fan Edition fermera cette période de lancement en octobre, mais aucune mention n’a été faite des Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+.

Récupérer les pertes…

Un calendrier aussi serré sent définitivement le désespoir de Samsung de récupérer les pertes du premier semestre. Le Galaxy S20, dont les caractéristiques et le prix sont excessifs, n’est peut-être pas arrivé au bon moment étant donné la situation mondiale, et devrait être l’un des fleurons de Samsung les moins vendus. On peut toutefois se demander si cette stratégie jouera en faveur de Samsung.

Au moins, il semble que le Galaxy Note 20 soit sur le point d’annuler de délaisser certaines caractéristiques (en trop ?) du Galaxy S20, bien qu’il y ait encore un débat sur la question de savoir si les compromis du Galaxy Note 20 feront plus de mal que de bien à la gamme de phablettes. Le Galaxy Fold 2 pourrait définitivement être le grand gagnant grâce à ses écrans plus grands, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, mais le prix sera le facteur décisif.

La fin de l’année s’annonce passionnante ! Rappelons que Apple doit dévoiler sa gamme d’iPhone 12, et Google son Pixel 5…