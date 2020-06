Google permet la suppression automatique de l’historique par défaut pour les nouveaux utilisateurs

L’année dernière, Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de supprimer automatiquement l’historique de recherche, de localisation, de la voix et de YouTube après 3 ou 18 mois. Aujourd’hui, cette fonctionnalité de suppression automatique de l’historique est activée par défaut pour les nouveaux utilisateurs (ou les utilisateurs qui activent le suivi de l’historique pour la première fois).

L’historique des lieux, qui enregistre les endroits où vous allez pour de meilleures recommandations dans Maps (et plus), est désactivé par défaut. Mais maintenant, si vous choisissez de l’activer, il supprimera automatiquement votre historique de localisation après 18 mois. Vous avez également toujours la possibilité de passer à 3 mois si vous le souhaitez.

Pour l’activité Web & App, le suivi est activé par défaut pour tous les comptes, et les options de suppression automatique ont été désactivées. Mais à partir de maintenant, la valeur par défaut de cette option sera également fixée à la suppression automatique après 18 mois. Là encore, l’option pour 3 mois est toujours disponible, ou vous pouvez désactiver complètement le suivi.

Pour YouTube, les paramètres de suppression automatique seront par défaut de 36 mois pour les utilisateurs qui ouvrent de nouveaux comptes ou qui activent la fonction de suivi pour la première fois. Les options actuelles de 3 et 18 mois sont également disponibles si vous préférez l’une d’entre elles.

En outre, Google facilite le contrôle de votre compte directement à partir de la recherche : il suffit de rechercher un terme rapide comme « vérification de la confidentialité » pour qu’une case s’affiche en ligne. Vous êtes le seul à pouvoir la voir et il vous sera plus facile de modifier votre compte Google. L’entreprise rend également le mode incognito plus accessible pour les applications comme YouTube en appuyant longuement sur votre photo de profil.

Allez dans votre compte

Comme d’habitude, toutes les options de suppression et les contrôles approfondis des comptes se trouvent dans les paramètres de votre compte Google. Il convient également de noter que si vous avez précédemment activé le suivi de la localisation ou de l’historique YouTube, vos paramètres de suppression automatique ne seront pas automatiquement remplacés par les 18 mois par défaut. Vous devrez le faire vous-même. Jetez un coup d’œil aux contrôles d’activité de votre compte Google dès maintenant pour modifier vos paramètres d’effacement automatique.

D’une certaine manière, les nouveaux paramètres représentent un compromis entre les intérêts des utilisateurs en matière de protection de la vie privée et les intérêts commerciaux de Google en tant que réseau publicitaire. En plus des nouveaux paramètres par défaut, Google facilitera l’utilisation du mode Incognito de Chrome, permettant aux utilisateurs mobiles de passer en mode Incognito en appuyant longuement sur leur photo de profil. Cette fonctionnalité est lancée aujourd’hui sur iOS et sera bientôt disponible sur Android et d’autres plateformes.